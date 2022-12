Outfit di Natale: ecco i look più trendy che ti faranno brillare!

Vuoi realizzare un outfit di Natale che sia trendy, che ti faccia brillare e che sia perfetto per valorizzare le tue curve? Sei sulla guida di stile giusta! Scopri qui su CheDonna gli outfit che dovrai indossare per essere una vera regina del Natale!

Si avvicina sempre di più la vigilia di Natale, serata che trascorriamo tra amici e famiglia in casa tra buon cibo e tante risate. E da buone amanti del fashion che siamo oltre agli addobbi natalizi, ai manicaretti e ai regalini, noi stiamo già pensando a quali outfit degni di nota possiamo indossare. Perché ogni occasione è buona per sfoggiare un nuovo outfit ed essere delle guru dello stile! Ad esempio, quali outfit possiamo indossare la sera di Natale? Scopriamoli insieme!

Le festività natalizie sono tra le più amate perché ci permettono di trascorrere del tempo di qualità in relax e gioia con la nostra famiglia e con i nostri amici.

Gli impegni della vita quotidiana ci impediscono a volte di trascorrere una serata in famiglia semplicemente intorno ad un tavolo a ridere, scherzare, e mangiare qualche buon piatto. Ma con l’arrivo del Natale non vediamo l’ora proprio di ritagliarci del tempo per noi e per i nostri cari. E questo è sicuramente uno dei motivi per cui amiamo questo periodo.

Volete conoscere qual è il secondo motivo per cui amiamo il Natale? Perché abbiamo la possibilità di sfoggiare dei nuovi outfit super trendy! Possiamo giocare con la creatività per realizzare look che difficilmente indosseremmo, ma che sono perfetti per le serate natalizie in casa!

Per esempio, quali sono gli outfit più trendy del momento in fatto di feste natalizie che dovremo per forza indossare? Scopriamoli insieme!

Outfit di Natale: tema elegante o casual? Tre soluzioni di tendenza per essere fashion anche per le festività natalizie!

Ciò che caratterizza di più il periodo natalizio sono le tradizioni, e ognuno con la propria famiglia ha creato e rispettato le proprie da anni! Ed è questo ciò che rende unico il Natale! Ad esempio molti amano trascorrere la sera della vigilia a casa in pigiama (tipicamente natalizio) aspettando la mezzanotte per scartare i regali. Altri invece amano trascorrere il pranzo di Natale al ristorante tra amici e parenti. Quindi? In base alla situazione dobbiamo avere l’outfit giusto!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare i nostri outfit di Natale in base alle occasioni:

serata in casa con la famiglia: non c’è niente di più natalizio che trascorrere la serata della vigilia di Natale in casa con la propria famiglia in abiti comodi, magari intorno ad un camino, mangiando panettone, torrone di cioccolate e giocando a carte! Come chiudere in bellezza questo momento? Con l’outfit giusto! Il maglione a tema natalizio non deve mai mancare nel nostro armadio! Magari rosso, di lana! Abbiniamolo con un paio di leggings neri di lana e un paio di stivali alla caviglia! Chiudiamo il tutto con un cappotto rosso e un cappellino in lana! Look perfetto per una serata in casa ma trendy!

cena di lavoro : spesso veniamo invitate a delle cene di lavoro per festeggiare le festività natalizie, e in questi casi il dress code è festivo ma sempre elegante! Quindi, in questo caso dovremo indossare una giacca nera taglio blazer, blusa bianca, gonna dritta in paillettes per dare un tocco di luce e stivaletto con il tacco! Mise perfetta per passare la serata con i colleghi di lavoro!

: spesso veniamo invitate a delle cene di lavoro per festeggiare le festività natalizie, e in questi casi il dress code è festivo ma sempre elegante! Quindi, in questo caso dovremo indossare una giacca nera taglio blazer, blusa bianca, gonna dritta in paillettes per dare un tocco di luce e stivaletto con il tacco! Mise perfetta per passare la serata con i colleghi di lavoro! pranzo di Natale al ristorante: se invece stiamo pianificando di trascorrere il pranzo di Natale al nostro ristorante preferito, il nostro look dovrà essere perfetto! Blusa a fantasia, con dei toni del rosso. Pantalone elegante in ciniglia(per chi non lo sapesse la ciniglia è la nuova tendenza del momento) e scarpa con tacco!

Abbiamo visto tre outfit in base a tre differenti situazioni. Adesso non vi resta che organizzare le vostre giornate natalizie, decidere quale outfit fa più al caso vostro e festeggiare con le vostre famiglie e amici il Natale!