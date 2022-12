Bronzo e Oro sugli occhi: tutte le ispirazioni più preziose per il tuo make-up di Natale

Puoi essere tu la stella più brillante del Natale se scegli questi favolosi make-up scintillanti: i toni dell’oro e del bronzo ti renderanno la regina delle feste, ecco le più belle e preziose ispirazioni.

Il Natale è alle porte ed è davvero tempo di brillare! Il calore si diffonde nelle case e così, anche la voglia di attendere la notte più suggestiva dell’anno con un look strepitoso. Quando il periodo delle feste è vicino, le città si colorano del verde degli alberi e del rosso di Babbo Natale, nuances che si ritrovano poi in abbigliamento e accessori. Ma non sono solo questi a rendere unica e speciale l’atmosfera natalizia.

Se ci pensate bene, infatti, il clima magico che si viene a creare è dato anche dalla presenza di brillantini, strass e luccichio, che provengono dagli addobbi dell’albero ma anche dalle decorazioni che abbelliscono ogni cosa. Ecco perché i glitter e lo “shine” ci fanno pensare immediatamente al Natale, soprattutto se si manifestano in colori caldi e perlati.

Anche il make-up dunque, diventa la perfetta rappresentazione di questa tendenza, che raccoglie in sé la bellezza e la luminosità dei colori oro e bronzo. Due toni che si adattano perfettamente a qualunque incarnato, ognuno con le sue caratteristiche specifiche. Scopriamo allora alcune delle ispirazioni più belle per il perfetto make-up di Natale.

Le più belle ispirazione di Natale in Oro e Bronzo: così il tuo make-up brillerà di più!

Se per la sera di Natale avete in programma una cena speciale, in compagnia degli affetti più cari o magari del partner, non perdete l’occasione per tirare fuori tutta la luce che è in voi, diventando un vero “astro nel ciel“! L’occasione, infatti, concede di osare con tonalità e soprattutto textures che di consueto non vengono utilizzate. Probabilmente nella vita di tutti i giorni scegliete un look semplice e acqua e sapone, che predilige l’uso di ombretti nude e quasi impercettibili. Ma per la notte di Natale dobbiamo puntare a brillare e lo faremo a colpi di glitter e illuminante. Le possibilità sono tantissime e, soprattutto, adattabili ad ogni personalità.

Un make-up color bronzo con un delicato smokey-eyes sui toni del marrone, sarà la scelta perfetta se siete delle more dai capelli scurissimi. Questo tipo di look sarà perfetto per chi ha un incarnato e occhi scuri, che risalta alla perfezione con un tocco di luce sulle palpebre. Lo smokey regala una sfumatura soffusa e avvolgente, che viene arricchita da glitter bronzo o dorati. La coda dell’occhio è segnata da un eyeliner sottile e deciso, mentre le labbra sono naturali ma con contorno scuro. Non passerete inosservate!



Make-up bronzo oro Natale bionde – credits @jasminleemua

Se siete bionde dagli occhi chiari, diventerete più brillanti che mai imitando questo make-up intenso e super sofisticato. Gli occhi sono resi incisivi con una sfumatura netta alla coda dell’occhio. I colori utilizzati sono sui toni del bronzo intenso e dell’oro chiaro brillante, sapientemente uniti da un delicato smokey. Per rendere lo sguardo ancora più esplosivo, le ciglia sono maxi, realizzate con mascara o per mezzo di ciglia finte.

Perfetto sia per le more che per le bionde è anche un make-up “total-bronze”. In questo caso viene utilizzato il bronzo in tutte le sue declinazioni, per un trucco apparentemente piatto ma in realtà, realizzato con finissime sfumature delicate. L’incarnato viene messo in risalto da un leggero contouring mentre le labbra sono lasciate completamente nude, con un filo di gloss.

Se la vostra natura è di essere estreme, approfittatene della notte più attesa dell’anno per brillare come non mai. Il make-up color oro viene reso un vero gioiello prezioso con l’aggiunta di strass applicati sulla palpebra. Se far girare la testa a tutti non vi preoccupa, questa è decisamente la scelta migliore. Un make-up strong tutto da imitare.

Se invece siete molto più discrete ma non volete rinunciare a sentirvi delle vere stelle brillanti per Natale, scegliete un make-up molto più semplice ma di grande effetto. La palpebra è truccata delicatamente sui toni del bronzo ed una linea sottilissima di eyeliner impreziosisce lo sguardo rendendolo più intenso. Le ciglia sonno sottili e allungate.

E per concludere, l’eyeliner grafico. In questa variante forte ed eccessiva, lo spirito natalizio prende una piega del tutto diversa. Il vostro sguardo sarà protagonista della serata catturando completamente l’attenzione. La tendenza del momento viene applicata ai toni del bronzo e dell’oro, per un effetto a dir poco incredibile. Siete pronte a brillare?