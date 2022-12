Primo appuntamento a dicembre? Attenzione a questi outfit improbabili

Abbiamo vagliato più opzioni che alla sola idea il nostro sesto senso ci ha saggiamente fatto scattare. Con l’imminente primo appuntamento però proprio non vogliamo sbagliare. Scopriamo quali outfit evitare in questo momento.

Avere un primo appuntamento in estate è decisamente più semplice. Siamo poco vestite ma con naturalezza, di solito più in forma, abbronzate e (si dice) di un umore migliore. Uscire con un papabile nuovo compagno a dicembre richiede un’attenzione maggiore. Tacchi alti, sì, ma quanto? Abito o pantaloni? I jeans sono da scartare a priori? Sono solo alcune delle domande alle quali daremo risposta oggi.

Il look per quando conosceremo la sua famiglia lo abbiamo già definito ma forse meglio fare con calma! Vediamo insieme gli errori in ambito fashion da non fare assolutamente.

Al primo appuntamento per fare colpo evita questi look senza senso

Niente paillettes né brillantini (vale anche per quelli sul viso e nei capelli). Sembrerà scontato ma non lo è affatto. A questo vanno aggiunti anche i total look da ultimo dell’anno dorati, argentati ed iridescenti all’infinito. Nessun uomo sano di mente vorrebbe mostrarsi in pubblico con abat-jour anni Ottanta, non prima che ne sia perdutamente innamorato.

No secco anche ai colori fluo mentre gli abiti cut out hanno una vera e propria chance se scelti a maniche lunghe e della giusta lunghezza (niente super mini). Per carità, lungi dall’uscire di casa imbacuccata come una mummia, gli uomini sono molto colpiti da ciò che vedono e da quanto possano immaginare sotto gli abiti. Bisogna saper dosare trasparenze, pelle coperta e non.

Ok essere classiche ma teniamo presente anche dove ci porterà ed in generale il suo stile. Niente e nessuno dovrà cambiare il nostro stile ma è bene essere in linea con il contesto e con lui.

A nessuno importa quanto il nostro ex ci abbia riempite di gioielli dei migliori marchi (per poi tradirci puntualmente) quindi non è necessario sfoggiare anelli, bracciali di diamanti, collane ed altro ancora. È sbagliato ma l’impressione sarebbe quella di una donna follemente attaccata a queste cose o, peggio, al temibile ex.

Le scarpe è meglio siano comode. In preda al romanticismo potrebbe proporre una passeggiata al lago o alle bancarelle di Natale e sarebbe un peccato dovervi rinunciare perché le bellissime Louboutin non ci permettono di acconsentire in tranquillità. Tacchi sì ma non esagerati.

Il trucco, se così si può chiamare, è indossare ciò che ci fa star bene e che al contempo riesca a renderci uniche. Sarà la nostra sicurezza a far la differenza.

Silvia Zanchi