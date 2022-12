Regala un po’ di vivacità alla tua chioma scura: aggiungi una sfumatura rossa per un look unico e glamour

Non sai come dare volume e dimensione alla tua chioma scura? Nessun problema! Opta per questi riflessi rossi, vedrai che risultato!

È difficile trovare un riflesso perfetto quando i capelli sono neri. A volte, la tinta scelta non si adatta al tono dei capelli naturali. Ma una certezza c’è: i riflessi rossi su una chioma nera regalano un look a dir poco spettacolare.

Ma quando si parla di riflessi, a cosa ci riferiamo esattamente? Significa schiarire le ciocche con colori che contrastano il colore di base, ovvero un qualsiasi colore applicato su tutti i capelli prima di aggiungere il contrasto. A volte si usa la tonalità più chiara del capello, altre volte invece si scelgono colori di moda come per l’appunto, il rosso.

I colpi di sole possono essere costituiti da piccole ciocche di capelli, da porzioni consistenti o solo da metà della capigliatura. Questi stili aggiungono vivacità e divertimento alla chioma, mentre i colori neutri aggiungono consistenza. Una delle più belle combinazioni di colori è quella dei riflessi rossi sui capelli neri.

Prendi inspirazione da questi meravigliosi stili

A questo rimane da chiedersi solamente una cosa… Come facciamo a realizzare i riflessi rossi sui capelli neri? Molte persone usano prima il decolorante per ottenere un vibrante riflesso rosso sui capelli neri. In questo modo si garantisce che il prodotto colorato che si vuole utilizzare risalti. Si combinano polvere di decolorante e sviluppatore su piccole sezioni della parte di capelli su cui si desidera ottenere i riflessi.

Poi si procede avvolgere ogni ciocca con un foglio di alluminio per evitare di sbiancare le ciocche vicine. Dopo aver lasciato il decolorante per il tempo consigliato, si lava la chioma e si applica la tinta rossa. Ma se si vuole evitare la decolorazione, esistono tinture che richiedono solo uno sviluppatore di livello 30. Esistono diversi stili e tecniche di mèches che si possono scegliere. Potete prendere spunto dagli stili che trovate qui di seguito.

Riflessi ramati

Ci piace molto l’aspetto dei riflessi ramati abbinati ai capelli neri. Creano un sottile calore che illumina l’intero look. Considerate questa tonalità bordeaux per un’inaspettata sfumatura di capelli rossi.

Capelli ombré neri e rossi

Desiderate un colore più intenso di quello dei capelli neri con riflessi rossi, ma non volete impegnarvi in un colore completo? Provate un look ombré rosso sui capelli neri. Questo stile ombré non richiede alcuna manutenzione, perché potete semplicemente lasciarlo crescere!

Tinta rosso porpora

Aggiungere una tinta rossa ai capelli è un’ottima opzione se volete un po’ più di colore rispetto ai colpi di sole, ma non volete un look completamente rosso. Una tinta rossa creerà un colore simile a quello della ciliegia.

Mèches rosse brillanti

Crea un look in cui i riflessi rossi brillanti si trasformano in un look rosso pieno. In questo modo si crea un look ad alto contrasto che è straordinario sui capelli neri. Il contrasto permette a ogni parte dello stile di risplendere.