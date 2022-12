Al GF Vip non ci si annoia mai e stavolta a svelare il suo vero volto è stata la relazione esistente attualmente tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. Un due di picche clamoroso!

Che Nikita fosse realmente interessata a Onestini era più che evidente. La ragazza ha infatti espresso fin dall’inizio dell’esperienza di Onestini nella casa più spiata in Italia, il suo evidente interesse verso di lui, ammettendo di volerlo tenere d’occhio da quel momento in avanti. Dopo tante incomprensioni sul rapporto che si stava creando tra i due, ora pare che tutto stia venendo alla luce.

Luca Onestini scarica Nikita al GF Vip così: due di picche clamoroso

Pare infatti che Onestini non ricambi i sentimenti di Nikita (di cui forse non conoscete questi particolari) nei suoi confronti. Per lui la ragazza sarebbe solo un’amica come lui stesso ha spiegato nella loro ultima chiacchierata a due. Dopo l’accenno di Nikita ai massaggi che ci sono stati tra di loro, Onestini ha subito voluto uscire allo scoperto per porre fine a ogni speranza e chiarire una volta per tutte i suoi sentimenti per la giovane.

“Di cosa hai bisogno tu, Nikita?”, Ha esordito il gieffino. “Ti ho detto tutto quello che penso. Ovvio che posso scherzare e c’è dell’ironia. E’ un gioco… è brutto? Ti dà fastidio? Se io ti dico che hai perso dei punti è seria una cosa così? Ovvio che ti prendo in giro e scherzo. Per me non si perdono punti. Se vuoi fare un massaggio a qualcuno e delle tisane puoi farlo, per me sei un’amica“. Parole che lasciano davvero pochi dubbi circa gli interessi di Onestini nei confronti della Pelizon, che pare dovrà definitivamente mettere da parte i suoi sogni romantici con l’affascinante modello.

Luca Onestini ha poi dovuto affrontare anche Micol e la Incorvaia, la quale gli ha detto in modo molto diretto: “Una cosa ti chiedo Luca, appena avrai le idee chiare che questa cosa non può andare avanti, voglio che lo palesi subito a Nikita perché lei si vede che è più avanti e ci rimarrebbe male”. Insomma, pare che tutti abbiano capito che, tra i due, sia proprio Nikita a essere più interessata a una storia futura con il bel Onestini mentre quest’ultimo forse è ancora troppo concentrato sul suo rapporto naufragato con la bellissima Ivana Mrazova.

Onestini (che qualche anno fa aveva rilasciato una dichiarazione inaspettata) e Ivana hanno trascorso insieme quattro anni, durante i quali si sono molto amati. Poi, però, la pandemia ha messo in luce evidenti conflitti caratteriali tra i due che non sono stati in grado di sanare. Alla fine la coppia ha deciso di separarsi, ma Onestini ha dichiarato che per lui Ivana rimane la donna più importante della sua vita. Che sia troppo presto per impegnarsi con un’altra donna come Nikita? Tutto può essere ma molti fan sono convinti che sia così…