Bagno con benefici è possibile, perché parliamo di benessere energetico! Non si tratta solo di curare l’igiene fisica, ma anche quella mentale. Quante volte hai pulito le tue energie e ti sei ricaricata davvero?

Oggi affronteremo una questione che spesso passa in secondo piano: rimedi per il tuo benessere energetico. Proveniamo da un mondo a volte alieno per chiunque, non si vive per lavorare e nemmeno per accontentare gli altri. Quando si parla di lavoro e relazioni dovremmo tenere conto del fatto che sono una porzione, delle fette che costituiscono le vite di ognuno. Non sono tutto! Appunto, l’obiettivo è riconoscere l’importanza del vivere sano, e che per farlo a volte basta fare un tipo di bagno che ha tanti benefici su tutto l’organismo. Se la mente vive e sta bene, possiamo dire che anche il corpo si ricaricherà a dovere. In caso contrario, fidati, resti con le pile scariche!

Troppe cose da fare, in così poco tempo, è un po’ così che ci si sente ogni giorno? La vita di ognuno è fatta di tanto stress. Quindi non vogliamo stravolgere le tue abitudini, ma renderle migliori. Si può nei momenti della propria routine, modificare alcune pratiche, rendendole adatte al fabbisogno energetico di ognuno.

Ti hanno mai parlato di energie corporee? Ebbene, non sappiamo nulla di come va il mondo, o meglio ne abbiamo una conoscenza ridotta. Ma c’è una costante che è comune a tutti, quando la mente non è serena, la macchina sembra incepparsi ogni tanto. Le energie mettono in moto la vita, e queste confluiscono nelle situazioni che viviamo giornalmente. Sono quell’elemento che rende speciali il vissuti di ognuno, perché ognuno ha il suo tipo do forza d’animo.

Se ti riconosci in questa descrizione, non temere, siamo tutti sulla stessa barca. Ti consigliamo un modo pratico per fare il bagno, avrai così tanti benefici che ti renderai conto fin dai primi istanti che qualcosa è cambiato, e che sei sulla strada della ripresa.

Come fare il bagno con benefici, il tuo organismo rinasce!

Fai attenzione al fatto che non basta soltanto attuare questa scelta se i tuoi stati fisici e mentali sono in condizioni gravi. Fare il bagno in questo modo conterrà il tuo malessere, ma se senti di aver un bisogno maggiore, non aver paura di chiedere aiuto ad un professionista. Nel nostro piccolo, consigliamo metodi facili, pratici, naturali e innocui, per gestire il carico di stress che ti sovrasta prima di andare a dormire. Se ami fare il bagno, o comunque non lo fai spesso, almeno una volta alla settimana compi questi gesti, ti basta pochissimo.

Fare il bagno implica eliminare le cellule morte che per via del processo fisiologico e naturale, nascono, crescono e muoio sulla nostra epidermide. Lavandosi si purifica la pelle, ma a volte certi malesseri della mente si psicosomatizzano sul corpo, e nemmeno ce ne si rende conto. Così, proprio come i Bagni Termali fatti in antichità e perpetrati fino ai giorni nostri, è possibile svolgere questa pratica comodamente da casa.

Magari ascoltando la musica che più piace o leggendo un libro. Farlo con la mente attiva e diretta a fare qualcosa, e quindi non guardando un film o una serie tv, alimenta la sensazione di benessere perché porta l’organismo a sentirsi produttivo. Da questa base, è possibile fare dei bagni con delle erbe e dei prodotti di Madre Natura specializzati a curare determinate condizioni.

I primi due ingredienti sono il sale grosso e l’aceto. Si possono disciogliere nella vasca, e stare in ammollo finché non attirano e prosciugano tutte le energie negative. Se invece vuoi eliminare la tossicità che hai nel corpo con delle erbe mediche, puoi farlo, anche perché hanno una profumazione più intensa.

Il Rosmarino e l’Alloro sono purificatori, eliminano queste energie e rendono il bagno rilassante e favorevole alla tranquillità emotiva. I petali di Rosa invece agiscono per innalzare la tua carica energetica, facendoti sentire rigenerata. Altre erbe più comuni e utilizzate con successo sono la Lavanda, la Malva, L’arancio, Melissa, Geranio, Fiori di Tiglio, Salvia Sclarea e Camomilla. Puoi anche realizzare un mix potente, quello che più ti aggrada anche per la profumazione.

Il rilassamento parte dall’olfatto, in questo modo il tuo corpo sarà rigenerato. Ti basta mettere su l’acqua, aggiungere del sale grosso, e fare un mix delle erbe e dei fiori che più ti fanno sentire al sicuro. Stare bene con pochi e semplici gesti è possibile. Ricordati di tenere la mente occupata in qualcosa che ti piace tantissimo, dalla musica alla lettura, persino una chiacchierata al telefono. I tuoi sensi saranno stimolati, e la tua energia ricalibrata!