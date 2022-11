Tutte dovremmo avere almeno un capo d’abbigliamento militare nell’armadio

Il verde militare è tornato o forse non se ne è mai andato del tutto. Sì perché, proprio come il nero, il beige ed il panna, lo ritroviamo nelle collezioni più prestigiose ed esclusive come in quelle più commerciali e low cost. Scopriamo cosa non farci sfuggire in questa tonalità trasversale.

Perché avere un capo verde militare nell’armadio proprio non è spiegabile se è fuori dalla nostra top five di colori preferiti. Invece c’è una valida ragione, sta bene a tutte. Bionde, more, bianche, mulatte, alte e basse. Facciamoci caso. Contrariamente al bianco ed al nero (che su alcune fa l’effetto istantaneo di Mercoledì Addams), il verde militare fa risaltare i nostri tratti migliori senza “sbatterci”. Inoltre (motivo numero due) è difficile che una determinata occasione ci sia la concorrenza femminile con il nostro esatto capo, cosa che, naturalmente, potrebbe capitare (e capita eccome) con abiti blu e neri.

Non lo abbiamo proposto tra i colori papabili per una cena aziendale ma resta una garanzia per le stressanti giornate in ufficio, vediamo insieme come e cosa indossare in questa tonalità storica.

Sfumature di verde militare: cappotti, abiti ed accessori da sfoggiare subito

Partiamo letteralmente dal basso con due proposte di stivali, la prima – e più aderente – da sera, consiste negli stivaletti a punta con tacco stretto di Bershka a soli 35,99 euro. Meglio portarli senza collant, al massimo con un calzettone (se proprio si fosse in vena di post all’ultimo grido per Instagram) ed un abito nero casual. In alternativa, per il giorno, ecco gli stivali dalla suola carrarmato, interamente in gomma, creati da PittaRosso (49,99 euro). Ne avevamo già proposti bianchi ed anche in altre varianti ma così, in effetti, mai.

Il cappotto verde di Asos Design è elegante, doppiopetto in misto lana bouclè e dal taglio over. Ottimo con accessori dorati e look casual, jeans compresi. Molto comode le grande taschi laterali promettono di contenere tutto ciò che non starà nella tracolla nera che suggeriamo di aggiungere per completare l’outfit. Costa 116,99 euro.

Passiamo alla borsa visto e considerato che Santa Lucia è alle porte potrebbe essere la soluzione regalo migliore anche per le giovanissime. Realizzata da Valentino, su Wardow troviamo la borsa Alexia in pelle sintetica verde militare ad 82,45 euro anziché gli iniziali 110 euro. Il marchio dorato inciso sulla parte superiore è riportato anche sulla tracolla con lettere in metallo coordinate, dorate, per uno stile decisamente glamorous.

Nel dubbio è bene fare come la super modella inglese Cara Delevigne e creare il trio di purezza con la camicia bianca, aggressiva sensualità con i leggins neri in pelle e la variante verde militare del blazer. Saremo uniche, più che mai.

Silvia Zanchi