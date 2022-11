Antonella Fiordelisi e Totti, la verità dell’ex fidanzato di lei: ecco cos’è successo

Antonella Fiordelisi e Francesco Totti: qual è la verità sui messaggi social? Dopo le parole dei legali, ecco quelle dell’ex fidanzato di lei.

Antonella Fiordelisi e i messaggi di Francesco Totti: è questo l’argomento più succulento del gossip italiano degli ultimi giorni. A parlarne per prima è stata la Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022 raccontando di aver ricevuto una semplice richiesta di messaggi su Instagram in cui c’era un semplice saluto. Le parole di Antonella sono state smentite dall’amico di Francesco Totti, Alex Nuccetelli.

“Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip. Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’”, le parole di Nucetelli a Biccy.

La verità dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi sui messaggi di Totti

Dopo le parole di Alex Nuccetelli, lo staff legale di Antonella Fiordelisi che ha una sorella che non vede da tempo, ha replicato: “Se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLO SCREENSHOT della sua ‘richiesta di messaggi’”, si legge in un post pubblicato su Instagram.

Alex Nuccetelli, a sua volta, ha ribadito di credere alle parole di Francesco Totti che gli ha spiegato di non conoscere la Fiordelisi. Oggi, a parlare dei presunti messaggi social inviati da Totti alla concorrente del Grande Fratello Vip 2022 è l’ex fidanzato di lei.

Gianluca Benincasa, in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Non succederà più”, trasmissione radiofonica trasmessa sulle frequenze di Radio Radio e condotta da Giada Di Miceli, ha commentato così la vicenda dei messaggi Fiordelisi-Totti.

“Sapevo dell’esistenza, c’era una richiesta, non è bello dire che non è vero. L’ho vista la richiesta”, ha dichiarato il manager e imprenditore 37enne che, prima di avere una storia con Antonella, è stato il suo migliore amico.