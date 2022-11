Micosi? Con questi rimedi le tue unghie tornano a godere di buona salute

La micosi alle unghie è un vero guaio, ma con questi rimedi potrai risolvere in maniera pratica e semplice. La salute prima di tutto, non perdere tempo!

Inizia a prenderti cura di te, perché la micosi alle unghie non è qualcosa che arriva da un momento all’altro. Spesso non ce ne si accorge, è vero, ma in tanti casi è la sottovalutazione di un problema importante. Quante volte ti sei messa in secondo piano? Puoi essere la tua priorità anche svolgendo tutte le altre mansioni che riguardano i tuoi cari. Dividendosi i compiti ed imparando l’uno dall’altro, è il primo passo. Il secondo è avere consapevolezza della tua importanza, usa questi rimedi naturali.

L’estetica non è un vizio, né tantomeno una pratica che deve essere vista con pregiudizio. Per una donna prendersi cura di sé è un vero e proprio tabù. Inutile dire che adesso rispetto a tanti anni fa la situazione è migliorata ed è molto cambiata, ancora oggi una donna curata è uno stigma sociale. Viene accusata di vanità e irresponsabilità, quando invece sta semplicemente facendo quello che qualsiasi altro essere umano fa.

Scegliere di curarsi è un atto d’amore, specialmente perché bisogna tenere in considerazione che la micosi delle unghie urge dei rimedi tempestivi se non le si vogliono perdere! Ebbene sì, la salute viene prima di tutto, e anche se si va dall’estetista perché se ne soffre, per qualsiasi ragione, bisogna farlo senza se e senza ma.

I rimedi che stiamo per presentare oggi sono molto pratici, e possono davvero contribuire al miglioramento dello stato di salute delle unghie. Quello che però bisogna tenere in considerazione è che prima di agire con qualsiasi mezzo, bisogna contattare uno specialista.

Un dermatologo unito al medico di base, possono insieme darei giusti farmaci e soluzioni. In seguito, seguire un percorso mediante un’estetista esperta può essere la scelta migliore, soprattutto se è un problema persistente. Cos’è la micosi?

E’ la comparsa di un fungo sotto le unghie delle mani o dei piedi. Lo si riconosce per il colore biancastro, ma piano piano può diventare anche di colore giallino, inspessirsi e rendere le unghie fragili e doloranti. Se si spezzano e brucia se già in ritardo, devi agire subito! Cosa provoca l’insorgenza del fungo?

Avere un sistema immunitario debole è tra le principali cause che determinano la presenza di queste condizioni. Anche avere delle scarpe troppo strette, non fare da molto la manicure, farla male e avere la presenza di acqua tra la ricostruzione e l’unghia. L’umidità è tra i peggiori nemici.

Rimedi per micosi delle unghie, non ne farai a meno!

Date le condizioni sopra indicate, visto che spesso ti metti in secondo piano, dopo questa bella strigliata non sarà più così! Specialmente perché la peggior conseguenza è la caduta delle unghie a causa dei funghi. Non si tratta solo di qualcosa di estetico, ma che determina l’intero benessere. Sia che si tratti di dolore fisico che psichico, non sentirsi al 100% delle proprie condizioni, può generare una forma di disagio invalidante.

I rimedi che ti presentiamo sono naturali, e possono essere una valida alternativa all’utilizzo di lozioni più aggressive. Diciamo che qui è competenza del medico e di uno specialista decidere e consigliarti la cosa più opportuna. Di certo, questi metodi non fanno del male, anzi una volta ottenuta una certa praticità possono diventare le tue armi migliori.

Il primo trucco, è un pediluvio disinfettante: va fatto tutti i giorni con costanza. Ovviamente, per avere il massimo dei benefici bisogna anche essere ben disposti mentalmente. Se ci si stressa e non si tiene conto che invece bisogna imparare a rilassarsi, questo rimedio del tutto naturale non funziona.

Quindi, la sera favorisce anche il buon risposo. Bisogna immergere i piedi in una soluzione di acqua ed erbe. Sarebbe ottimo avere una percentuale di 50 e 50 di quercia corte e lichene islandico, li trovi benissimo in erboristeria. Le proprietà antisettiche e restringenti unite a quelle anti-battericide della seconda erba, sono un toccasana per la salute.

Le piante vanno portate ad ebollizione in un litro d’acqua minerale. Raggiunto questo stato, si mette la miscela da parte e la si lascia riposare ed intiepidire. Si filtra e di aggiungono due cucchiaini di miele, anch’esso ricco di sali minerali e proprietà emollienti, e altri due di olio tea tree, fondamentale per questi trattamenti.

Finito questo processo si immergono mani o piedi e si lasciano dentro l’acqua per 20 minuti, meglio se di più. Alla fine si risciacqua e di tampona con cura. Provare per credere, è tutta salute!