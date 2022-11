Capelli radi? Questa tecnica semplice e indolore è la preferita delle vip per mascherarli

Se i tuoi capelli risultano particolarmente radi, ricorri a questa tecnica rivoluzionaria. Vedrai subito i risultati.

La calvizie è un concetto molto diffuso, non solo tra gli uomini ma anche tra le donne, che ne vengono colpite più spesso di quello che si pensa.

Per questa ragione non stupisce la crescente popolarità della micropigmentazione del cuoio capelluto. Si tratta di un processo efficace che restituisce la fiducia e l’autostima. É una tecnica molto apprezzata, soprattutto perché non richiede un intervento chirurgico.

Cos’è la micropigmentazione del cuoio capelluto?

La micropigmentazione è una procedura di base e non invasiva. Grazie ad essa, una persona può ottenere un’attaccatura più folta in un breve periodo di tempo. É una procedura non chirurgica che utilizza la pigmentazione per scopi cosmetici.

Grazie all’applicazione di pigmenti, l’aspetto dei capelli diradati e delle zone calve viene notevolmente ridotto. Si crea un effetto 3D che fa apparire i capelli più pieni, più spessi e più densi. Si effettua eseguendo piccoli tatuaggi sul cuoio capelluto. I professionisti utilizzano tecniche speciali per replicare i follicoli piliferi, ciocca per ciocca, per creare il cuoio capelluto o l’attaccatura desiderata dai clienti.

La pigmentazione del cuoio capelluto è una soluzione perfetta per diversi problemi: può affrontare e risolvere gli effetti di calvizie, stempiature e alopecia. Molte donne la apprezzano perché offre una soluzione istantanea non chirurgica che crea un effetto favoloso e duraturo.

Questa procedura richiede solitamente due o tre sedute. Durante la prima consultazione, verrà scelto il colore per la pigmentazione che si adatta a quello dei capelli e all’attaccatura. Non solo, per la scelta verranno presi in considerazione altri fattori, quali il tono della pelle, il sottotono e la carnagione. Ma scopriamo più nel dettaglio i suoi benefici:

Non è invasiva

Non è necessario alcun intervento chirurgico. Infatti non ci si deve sottoporre a un impianto di capelli e cuoio capelluto complicato e che richiede molto tempo. Potrai tornare immediatamente alle tue normali attività, con pochissimi aggiustamenti.

Un risultato ottimale

I capelli avranno un aspetto naturale. Cercherà infatti di seguire il colore naturale dei capelli, in modo che tutto appaia uniformato e in grado di esaltare le caratteristiche.

Adatto a tutti i tipi di capelli e di pelle

Si tratta di una procedura sicura per tutti, indipendentemente dal tipo di capelli o di pelle. Non c’è bisogno di preoccuparsi se la propria pelle o i propri capelli sono adatti, poiché la procedura può essere eseguita da persone con qualsiasi tipo di capelli o di pelle.

Copre le cicatrici

Ha un aspetto naturale, quindi può facilmente coprire le cicatrici e rendere i capelli più vivaci e spessi.

Nessun effetto collaterale

Non ci saranno assolutamente effetti collaterali prima, durante e dopo la procedura.

Poca manutenzione

A differenza di altre procedure, la micropigmentazione del cuoio capelluto è piuttosto semplice. Non è necessaria alcuna manutenzione complicata. È sufficiente effettuare un rinnovo ogni tre-cinque anni, dato che i pigmenti possono sbiadire con il tempo.