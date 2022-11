Primo appuntamento? Conquista il tuo lui con un make up irresistibile

Ecco alcuni preziosi consigli sulla tipologia di make up da indossare in occasione del primo appuntamento. Vedrai, farai un figurone!

Il primo appuntamento di solito è un momento tanto atteso ed emozionante. Per questa ragione si desidera avere un make up perfetto. Ma quali sono esattamente i consigli da seguire quando si tratta di trucco?

Come sappiamo il make up è in grado di definire e abbellire il nostro look. Per questo motivo ci sono alcuni accorgimenti da tenere bene a mente quando si decide di truccarsi per il primo appuntamento.

Il make up da primo appuntamento

Ecco i consigli per il trucco che ogni ragazza dovrebbe conoscere per il suo primo appuntamento.

Piano make up

Numerosi studi hanno dimostrato che il trucco di maggior successo per un primo appuntamento è quello minimal. Questo vale soprattutto per l’uso di toni densi. L’eccesso rende il viso disordinato e un po’ invecchiato. Cerca di ottenere un look perfettamente omogeneo e naturale. Evita di usare il fard rosa se sei solita arrossire. Punta su toni del beige e del marrone, che mettono in risalto i tratti del viso. Per quanto riguarda la pelle:

Utilizza una base per il trucco . Permetterà di mantenerlo intatto per tutta la durata dell’appuntamento.

. Permetterà di mantenerlo intatto per tutta la durata dell’appuntamento. Applica un fondotinta leggero. In questa fase è necessario creare il tono perfetto della pelle, lasciando comunque un aspetto naturale.

Crea un trucco romantico

Concentrati sui tuoi punti di forza. Possono essere la pelle impeccabile, gli occhi, le sopracciglia o le labbra. A prescindere da ciò, scegli!

Cerca di usare tonalità naturali

In questo modo otterrai un trucco naturale e impeccabile, e il tuo lui/lei non distoglierà lo sguardo dalla tua bellezza.

Non usare rossetti brillanti

Altrimenti potresti sentirti a disagio. Crea l’effetto di labbra bagnate, magari utilizzando un gloss, in modo che appaiano ancora più sensuali.

Il trucco deve riflettere il tuo stato interiore

Se ti senti in vena di romanticismo, dovresti enfatizzare la bellezza naturale con un fard dai toni pesca, applicare un lucidalabbra e colorare leggermente le ciglia con il mascara. Invece, se ti senti una seduttrice, concentrati sugli occhi. Usa degli ombretti con tonalità profonde e un mascara voluminoso.

Fai brillare gli occhi

Un’altra parte fondamentale sta nella lucentezza degli occhi. Consiste nella corretta combinazione della tonalità delle pupille e del colore degli ombretti. Ad esempio, una piccola linea dorata sulla palpebra superiore illuminerà gli occhi verdi. Gli occhi blu saranno più espressivi con ombretti color crema, rosa e argento.

Per concludere, ricorda che il make up deve essere in armonia con il tuo outfit, deve nascondere i difetti e sottolineare la tua bellezza. È meglio non sperimentare nuove tendenze beauty prima del primo appuntamento. Altrimenti, potresti sentirti in disagio, che verrà sicuramente notato da chi ti circonda.