Se fai così le tue extention sembreranno sempre come appena montate e eviti di sostituirle

Per dei capelli sani e forti, devi prenderti cura delle tue extension. Segui questi consigli per non rischiare di commettere qualche errore.

Alcune donne usano le extension per nascondere la caduta dei capelli, altre le utilizzano per coprire quelli danneggiati o la forfora e tanto altro. A prescindere da ciò, le extension coprono la chioma in modo splendido e conferendole un aspetto naturale.

Se le extension non sono curate correttamente però, possono danneggiare i capelli naturali, indebolire le radici o provocarne la caduta. Queste richiedono di stringere i capelli naturali per indossarle, il che può danneggiare perfino i follicoli piliferi.

Come prendersi cura delle extension

Per ottenere risultati duraturi, ti elenchiamo alcuni consigli che possono aiutarti a mantenere le tue extension sane e forti.

Spazzolare le extension

Le extension sono facili da indossare ma difficili da mantenere perché richiedono molta cura e attenzione. Una piccola negligenza può causare seri danni ai capelli, quindi rivolgiti sempre a un professionista. Il primo consiglio è quello di spazzolare regolarmente le extension con una spazzola per extension, molto dedicata. Spazzolarle mantiene la loro forma e il loro allineamento, dando un aspetto perfetto alla tua chioma.

Lavare correttamente le extension

Questo passaggio potrebbe essere difficile perché richiede un po’ di attenzione e concentrazione in più. Lava correttamente le extension seguendo il metodo prescritto dal tuo parrucchiere, utilizza sempre lo shampoo e il balsamo raccomandati e assicurati che siano adatti alla natura dei tuoi capelli.

Dopo aver scelto lo shampoo e il balsamo per le extension, è necessario seguire alcuni consigli. Cerca di usare acqua tiepida invece di quella calda, perché potrebbe danneggiare la tua chioma naturale, oltre alla stesse extension. Assicurati di pulire il cuoio capelluto con lo shampoo e di usare il balsamo solo per le medie lunghezze e le punte. Se si utilizzano extension con clip, rimuovile con cura prima del lavaggio.

Mai andare a letto con le extension bagnate

Se in qualche modo hai lavato le extension la sera, non dimenticarti di asciugarle prima di andare a letto, perché le extension bagnate possono causare grovigli e opacità. Inoltre, è difficile spazzolarle al mattino. Cerca sempre di lavare le extension quando ti svegli, perché una lunga giornata è sufficiente per asciugarle.

In vacanza

Se hai in programma di uscire per un lungo weekend con la famiglia o con gli amici, le extension richiedono una cura maggiore rispetto alla tua solita routine. Non farle entrare in contatto con l’acqua, perché potrebbero aggrovigliarsi e risulteranno quindi più difficili da spazzolare.

Trattamento intensivo settimanale

Gli esperti raccomandano di nutrire le extension con un trattamento intensivo ogni settimana. Utilizza lo shampoo e il balsamo consigliati per ottenere i migliori risultati.

Recarsi dal parrucchiere

Si raccomanda di recarsi dal parrucchiere ogni 4-6 settimane per un controllo. Il parrucchiere verificherà l’adattamento delle extension e la loro salute.