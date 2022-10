Pulirai i tuoi vetri molto meno spesso se usi questi ingredienti, restano perfetti a lungo

Tutti vorremmo vedere i vetri di casa nostra sempre perfetti, senza macchie, aloni e graffi: questo in realtà è possibile, ma perché si verifichi dobbiamo capire innanzitutto come li possiamo pulire. Esistono dei metodi naturali comodi, pratici e soprattutto non costosi. Ecco quali sono.

Avere i vetri sempre puliti a volte può sembra un’utopia, ma in realtà è più facile di quanto si pensi.

Graffi, macchie aloni spesso si presentano rendendo le superfici antiestetiche, non lasciando passare bene i raggi solari all’interno, dando all’ambiente un’immagine sicuramente non pulita al 100%.

Innanzitutto una cosa da chiarire è quando procedere con la pulizia dei vetri: questa infatti non è un’operazione che possiamo mettere sempre in pratica.

In primis dovremmo evitare di farlo quando fa troppo caldo: le temperature elevate asciugano subito qualsiasi ingrediente usiamo, quindi il rischio è che non riusciamo a rimuoverlo in tempo e che quindi restino aloni (che sono invece proprio quello che vogliamo eliminare).

In secondo luogo, poi, non dovremmo farlo anche quando i nostri vetri si trovano sotto la luce diretta del sole, perché fin quando è così non riusciamo a vedere bene se ci sono macchie residue.

Allo stesso modo, non dovremmo pulire i vetri quando piove, dato che si bagnerebbero subito, rendendo tutto il lavoro inutile.

Detto ciò, perché usare detersivi costosi e inquinanti, quando possiamo servirci di ingredienti naturali per pulire i nostri vetri? Ecco quali usare.

Gli ingredienti naturali che possiamo usare per pulire i vetri

Per avere dei vetri sempre puliti possiamo usare alcuni ingredienti naturali, che probabilmente abbiamo a prescindere già in casa.

Alcuni esempi sono l’aceto, il sapone di Marsiglia, il borotalco. Il primo, infatti, ha la capacità di eliminare immediatamente polvere, macchie e impronte, il secondo rimuove tutti gli aloni, il terzo renderà le superfici brillanti.

Come usarli? Nel primo caso, per sgrassare completamente il vetro, ad esempio, eliminando anche eventuali tracce di unto, potresti prendere 250 ml di acqua, 100 ml di aceto bianco, tre gocce di sapone liquido per i piatti e 100 ml di alcol.

Dovrai poi semplicemente unire questi ingredienti, inserirli in uno spruzzino pulito, agitare bene perché tutti questi si mischino tra loro e spruzzare tutto sul vetro. Dovrai poi prendere un giornale appallottolato per poterla spalmare su tutta la superficie. A quel punto basterà solo un panno in microfibra da passare per eliminare lo sporco.

Se preferisci puoi usare anche semplicemente l’alcol rosa. Come fare? Prendi un foglio di giornale oppure un panno in microfibra, immergilo nell’alcol e passalo sul vetro, avendo cura di strofinare tutto bene.

C’è da dire che l’alcol evaporerà immediatamente, quindi perché la pulizia sia completa è necessario ripetere l’operazione più volte.

Infine dovrai asciugare tutto. Come fare affinché il vetro non si graffi? Esistono diversi metodi. In primis, dobbiamo usare o una vecchia maglia che non usi più o un panno in microfibra, oppure un giornale che, grazie alla tipologia di inchiostro contenente al suo interno, riesce ad eliminare praticamente ogni tipo di alone.

Se vuoi usare invece il sapone di Marsiglia, ti basterà prenderne quattro cucchiai, aggiungerli in un secchio di acqua calda e immergere poi dentro un panno da passare su tutti i vetri. Alla fine anche in questo caso dovrai asciugare tutto, servendoti di uno dei succitati metodi.

E ancora, esiste anche un altro metodo per pulire i vetri sporchi: il borotalco. Ti serviranno solo due cucchiai di questo prodotto e 700 ml di acqua.

Dovrai versare il tutto in un contenitore, mischiare benissimo (c’è un alto rischio che si formino grumi). Quando il composto sarà omogeneo, ti basterà prendere un panno, immergerlo, strizzare bene e passarlo sui vetri.

In alternativa, se preferisci potrai anche vaporizzare questa soluzione sui vetri tramite uno spruzzino.

In ogni caso, come accadeva con i metodi precedenti, alla fine dovrai asciugare il tutto e il tuo vetro apparirà pulito come non mai.

Se vuoi sapere anche come sbarazzarti per sempre di germi e batteri in casa tua usando solo metodi naturali, ecco la nostra guida.

In ogni caso adesso sai che pulire i vetri non è poi così difficile, basta trovare i rimedi giusti.