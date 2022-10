Olio di Jojoba, usi e benefici. Sei sicuro di conoscerli davvero tutti?

L’olio di Jojoba è un toccasana per la salute! I benefici che si possono ottenere sono molti, basta soltanto rivoluzionare alcuni gesti quotidiani.

Basta un tocco per la bellezza naturale? Ebbene, cara amica tieniti pronta, perché scoprirai un metodo unico per prendersi cura di sé. Non perderai tempo, e lo farai in modo assolutamente ecosostenibile. Non farti ingannare dalla routine, a volte questa si trasforma in una nemica che ti assale. E’ arrivato il momento di mettersi al primo posto, e non si tratta di presunzione, ma di amor proprio. L’olio di Jojoba è un alleato per il benessere di cui non farai più a meno.

Ogni trucco di bellezza genera dei benefici importarti sul corpo e la mente, ma alcuni sono davvero miracolosi. Quando si parla di prodotti provenienti da Madre Natura, il benessere non ha eguali. L’olio di Jojoba se applicato in maniera opportuna, sostituirà tanti altri cosmetici costosi.

Infatti, per quanto ci siano tanti brand che commercializzano creme, impacchi e lozioni di qualsiasi tipologia e natura, cercando di soddisfare le esigenze di tutti, comunque possono raggiungere dei prezzi elevati. Mentre il trucco che ti stiamo per presentare, assolutamente no.

Inoltre, è privo di qualsiasi sostanza chimica o tossica. I prodotti in commercio sono validi e sicuri, ma a lungo andare possono anche rendere la pelle più soggetta alle conseguenze climatiche ed ambientali.

L’inquinamento è un male per tutti gli esseri viventi! Con l’olio di Jojoba puoi avere diversi benefici, ecco come applicarlo.

Come applicare l’olio di Jojoba, ecco i trucchi

La natura è un’alleata di bellezza da non lasciarsi scappare, specialmente quando alcuni trucchetti del mestiere diventano un’abitudine. Compiendo alcuni semplici gesti non solo il benessere sarà evidente, ma avrai anche compiuto delle azioni che non fanno male a nessuno, ambiente compreso. La soluzione del giorno è unica, non ne farai più a meno, anzi la consiglierai a tutti quelli che conosci.

Cos’è l’olio di Jojoba? Innanzitutto, è bene che tu sappia che stiamo parlando di una cera liquida, la quale proviene dalla spremitura del seme qui sopra riportato, quello del frutto di Jojoba, appunto. La spremitura è fatta con la tecnica a freddo, e il prodotto viene coltivato soprattutto in America Centrale.

Le proprietà che possiede sono benefiche per la salute di pelle e capelli, sono di tipo lenitive, emollienti ed idratanti. Sai che benessere in questo periodo autunnale? Quando il freddo va e viene, e ci sono continui e repentini sbalzi termici, è il massimo per nutrire ed evitare screpolature dolorose del viso.

Messo insieme a dell’argilla bianca è ottimo per contrastare la comparsa di brufoli. Perché l’argilla asciuga, ma questo prodotto nutre ed idrata a fondo i pori ostruiti da sebo, cellule morte e tutto quello che la tua pelle assorbe dal mondo, proprio come una spugna.

Ricorda di bere molta acqua, di mangiare sano e di fare grandi passeggiate se non riesci a fare sport. La ragione? L’olio di Jojoba ti darà ancora più benessere!

Sai che è anche un formidabile antirughe? Lo puoi consigliare anche ad un amico o al tuo partner, perché dopo la rasatura è una boccata d’aria fresca. Mentre per quanto riguarda te, puoi utilizzarlo come base per il trucco. Così, cipria e fondotinta attecchiranno meglio e senza danneggiare la tua pelle, che invece verrà nutrita dall’azione dell’olio.

Sei quasi una mamma? Se sei in gravidanza puoi spalmarla sul corpo per evitare le smagliature, la sua azione è profonda e estremamente piacevole sul corpo. Infatti, non lo lascia unto, tanto che può essere utilizzato per fare dei massaggi decontratturanti.

Le soluzioni e i benefici non sono finiti, perché è anche un’eccellente protezione dai raggi solari. Se ti stai per mettere al sole per la prima volta dopo molto tempo, applicalo sulla pelle prima della crema solare. Vedrai che la sua azione sarà potenziata! Mentre per quanto riguarda le scottature o come dopo sole, basta con un tocco passarla sul corpo.

Infine, ma non meno importante, sai che è anche un lenitivo così efficace e delicato da poter essere passato ancora nel corpicino del tuo bebè? Insomma, averlo in casa permette di godere delle sue proprietà, e risolvere problemi che a volte le creme in commercio non riescono!

Allora, che stai aspettando? Scopri se ne avrai beneficio, e se sei soddisfatta consiglia questo stile di vita green che al mondo piace tanto!