Basta prodotti costosi e nocivi ⛔️ Vai dal fruttivendolo e ti prepari con 1 euro una bomba 💣 per disinfettare casa

Altro che candeggina! Con 1 euro ti faccio preparare una vera bomba per pulire la casa, non userai più nient’altro!

Non si tratta soltanto di pulire casa e farla spendere come un gioiellino, ma anche di imparare cose nuove. La scienza e il progresso seguono la strada per il maggior benessere possibile, ed anche quello che un tempo sembrava a dir poco impossibile, poi diventa una realtà. Anche la candeggina può essere fatta in casa, se scopri i nostri accorgimenti e qualche trucchetto del mestiere, vedrai che splendore.

La prima domanda che sorge spontanea sulla candeggina fatta in casa è proprio in merito alla sua pericolosità. Può provocare danni ed essere fonte di spiacevoli eventi? E’ bene precisare che tutto, anche la situazione più innocua, se in balia di imprevisti o errori di varia natura, può diventare un problema.

Quindi, non farti prendere dai timori, e inizia a scoprire un nuovo modo di cura della tua casa. Ma ricorda che non bisogna mai improvvisare! Per questo ci siano noi pronte a consigliarti la tecnica giusta e soprattutto più efficace.

Puoi utilizzare questa miscela potente in diversi modi, non solo per igienizzare casa, ma anche per pulire a fondo il bucato. Allora, inizia indossando guanti e mascherina perché hai a che fare con un prodotto assolutamente chimico, inoltre allontana possibili schizzi dal viso, l’acidità e la tossicità possono crearti danni.

Non ti resta che metterti comoda e scoprire come attuare questo trucco del pulito.

Ricetta per candeggina fatta in casa, è pratica e veloce

La soluzione di oggi non è soltanto vantaggiosa per quanto riguarda la sua azione. Lo dobbiamo proprio ammettere, è una garanzia di pulito! Ma non solo, perché presenta anche altri vantaggi. Si tratta di un rimedio che ti farà risparmiare tanti soldi, e ti risolverà tutti i problemi di sporco incrostato, puzza o calcare!

La lozione che andrai a preparare non va mai messa vicino a fonti di calore. Proprio per questo prediligi contenitori permanenti, ma di colore scuro. Così, non attirerai i raggi solari e tutto ciò che può danneggiare o rendere pericoloso il prodotto. Infatti, se noti che il contenitore si gonfia, gettalo negli appositi luoghi di smaltimento.

In primis, perché inquinare acque e terreno è un vero crimine, ma anche perché l’azione pulente potrebbe venire meno perché è come se “fosse andato a male!” Non ha una scadenza precisa, perché può durare qualche mese e più. L’importante è seguire passaggio per passaggio le giuste mosse.

L’ingrediente principale è l’acqua ossigenata a 34 volumi, alla quale va aggiunta l’acqua distillata e l’acido citrico. Non mettere il limone, perché la sua azione sarà vanificata. in questo modo, hai preparato un mix potente per pulire casa.

Sai che puoi persino impiegare la candeggina fatta in casa anche per pulire la lettiera dei tuoi gatti? Per farlo è necessario sapere che questa soluzione, priva di ipoclorito di sodio, non inquina come quella in commercio. E’ una validissima alternativa più green.

Come fare? Svuota la cassetta e immergila, dopo averla spolverata a modo, in una bacinella con la miscela da te preparata. Lasciala il più possibile, un’ora sarebbe perfetto, e per aumentarne l’azione sgrassante aggiungi due cucchiai di Soda Solvay.

Ovviamente, non dimenticare mai di proteggere te e i tuoi cari. Per quanto possa trattarsi di un rimedio alternativo e meno aggressivo, comunque bisogna farci attenzione. Inoltre, non ti conviene proprio spruzzarlo sulle superfici più delicate direttamente. Il miglior utilizzo consta nel bagnare con dell’acqua tiepida una spugna in microfibra, e poi aggiungere la miscela.

Conoscevi questo trucco? Mettilo in atto, e scopri con i tuoi occhi il risultato.