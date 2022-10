É di Kylie Jenner la frangia del momento: copiala con questi semplici passaggi

Kylie Jenner ha sfoggiato una nuova frangia che sta spopolando, soprattutto tra le più giovani. Scopriamola insieme.

Non c’è alcun dubbio che Kylie Jenner sia una delle influencer più conosciute e più seguite al mondo. Infatti, oggi solo su Instagram conta la bellezza di 372 milioni di followers.

Se sei una di loro, saprai bene che la giovane miliardaria è solita sfoggiare dei look mozzafiato. Ma stavolta ha voluto stupire i suoi seguaci con una capigliatura unica nel suo genere.

La frangia di Kylie Jenner

Alcuni giorni fa la Jenner ha deciso di deliziare i suoi fan sfoggiando una frangia creativa e originale, a tal punto che in poco tempo ha fatto il giro del web. Nel post pubblicato sul suo profilo, la si vede portare i capelli in uno chignon stretto all’indietro con una profonda riga laterale diagonale che si assottiglia verso il centro quando la riga raggiunge la parte più alta della testa.

La riga laterale è letteralmente spopolata negli ultimi tempi, soprattutto tra le celebrità e le influencer che l’hanno sfoggiata per tutta l’estate e l’autunno. Perciò la Jenner non è riuscita a rimanere immune da questa tendenza, anche se lei ha ci ha aggiunto un tocco sofisticato. Il suo, in particolare, è uno stile aderente e ben acconciato, degno di una ballerina. Tuttavia, la nostra parte preferita di questo particolare look è la frangia laterale. Le ciocche separate ricordano le ali ossute di un pipistrello e sono un tocco chic alla nuova collaborazione di Jenner con Batman.

Naturalmente, Jenner e la sua truccatrice, Ariel Tejada, hanno utilizzato la palette Kylie Cosmetics x Batman, ancora non in commercio, per donare all’influencer il glam giusto. Tejada ha creato un occhio pulito e geometrico, con un’ala nera e un tocco di ombretto giallo nell’angolo interno, sempre per rimanere in tema. È un look che riprende lo schema di colori caratteristico di Batman.

Fortunatamente, non avrai bisogno di uno staff di professionisti beauty per ricreare questa acconciatura a casa. Per prima cosa, devi creare una riga laterale e usare una spazzola per guidare la maggior parte dei capelli verso la parte posteriore della testa. Dopodiché, pettina la parte anteriore dei capelli sulla fronte, assicurandoti di pettinare le estremità sopra l’orecchio per fondere la finta frangia laterale con il resto dello chignon.

Quindi, fissa le ciocche in uno chignon basso prima di lisciare l’intera acconciatura con la cera per capelli. Infine, utilizzando l’estremità appuntita di un pettine a denti stretti, crea una separazione nella frangia per ottenere il look “alla Kylie”. Che dire, uno stile perfetto per donare alla tua chioma un tocco unico e originale.