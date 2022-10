Dì addio alle tue ascelle maleodoranti: questo prodotto fa miracoli!

Non riesci a sbarazzarti del cattivo odore delle tue ascelle? Non preoccuparti, questo metodo risolverà per sempre il problema.

Quante volte ci siamo ritrovati con delle ascelle maleodoranti e nonostante i vari prodotti utilizzati non siamo riusciti a risolvere la situazione?

Per fortuna c’è speranza. Infatti, in quest ultimi anni, l’industria dei deodoranti ha fatto passi da gigante, soprattutto nella tecnologia che blocca il sudore. Gli esperti hanno scoperto un ingrediente in grado di eliminare completamente la sudorazione dalle ascelle. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’ingrediente che elimina il sudore dalle ascelle

Semplice e conveniente, è ormai uno degli ingredienti più utilizzati da coloro che soprattutto soffrono di acne. Infatti, l’ingrediente in questione è il perossido di benzoile, anche molto efficace per tenere a bada l’odore del corpo.

La fama del perossido di benzoile è la sua capacità di uccidere i batteri. Inoltre, offre anche leggeri benefici esfolianti, il che significa che può eliminare le cellule morte che intrappolano lo sporco, la sporcizia e i batteri sotto la pelle. Se da un lato è utile per fermare i bruciori, dall’altro è anche ottimo per evitare di puzzare. Di per sé, il sudore è inodore: inizia a puzzare solo quando si mescola con i batteri presenti sulla pelle. Quindi, utilizzando una formula che elimina i batteri, sarai n grado di rimanere fresca come una rosa anche dopo un allenamento intenso o una giornata estiva.

Gli agenti antibatterici quindi, come il perossido di benzoile, agiscono sui batteri che causano cattivi odori nelle ascelle. Inserendo questo particolare ingrediente nella propria routine igienica, s potrà ridurre efficacemente l’odore del corpo. Ma non è finita qua. Infatti il perossido di benzoile è consigliato anche per sbarazzarsi del cattivo odore dei piedi. Un’ottima notizia in vista della stagione invernale.

Quindi, non solo questa formula evita i bruciori ma può anche impedire di puzzare. Per quanto riguarda la concentrazione del prodotto, se ne può scegliere uno a massima potenza, quindi con una concentrazione del 10%. Ma se preferisci una soluzione più blanda, esiste anche una versione al 4%. Per ottenere risultati ottimali, ti suggeriamo di pulire le ascelle con questo ingrediente. Puoi provarlo anche sotto la doccia. Basta lasciarlo agire per 30 secondi prima di risciacquare.