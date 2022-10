Ecco cosa accade se lasci il bucato in lavatrice e non lo stendi subito

Cosa accade davvero se lasci il bucato all’interno della lavatrice per diverse ore prima di stendere i panni? Ecco finalmente tutta la verità a questo proposito.

Sul mondo del bucato ci sono tantissime credenze, falsi miti, convinzioni che vengono tramandate negli anni.

Possiamo provare a citarne qualcuna. Sull’utilizzo dell’anticalcare, ad esempio, si è detto di tutto.

Forse a volte alcune informazioni sono solo utili ai fini pubblicitari, ma si sente dire spessissimo – in tv soprattutto – che questo è fondamentale per la riuscita del lavaggio, dal momento che senza la lavatrice è destinata a rompersi molto presto.

In realtà questo dato è falso: l’anticalcare è utile solo se si fanno tantissimi lavaggi frequenti ad alta temperatura e si usa il detersivo in polvere, altrimenti la quantità – anche se piccolissima – presente nei detersivi basta e avanza.

Un’altra diceria non veritiera riguarda il tempo dei programmi di lavaggio: non è affatto vero che quelli brevi consumano sempre di meno.

Un esempio per comprendere meglio è quello dei programmi eco, che generalmente sono abbastanza lunghi ma che, grazie alle basse temperature e al consumo inferiore di acqua, sono comunque decisamente più sostenibili.

Un altro falso mito riguarda anche un parente della lavatrice, la lavasciuga: non è più conveniente rispetto all’asciugatrice in termini economici.

Anzi, dobbiamo considerare che avere due elettrodomestici diversi – lavatrice e asciugatrice – significa poter contare su performance elevatissime.

La lavasciuga, insomma, risulta meno efficiente e, allo stesso tempo, consuma più acqua ed energia.

Infine un’altra leggenda riguarda quello che accade al bucato se resta dentro la lavatrice anche dopo la fine del lavaggio: ecco finalmente tutta la verità.

Ecco cosa accade al bucato quando resta nella lavatrice

Si dice che se lasci il bucato all’interno della lavatrice e non provvedi immediatamente e a toglierlo e stenderlo, avrà un cattivo odore.

Tra la puzza di umidità, il rischio che si formi la muffa addirittura sui capi, che diventerebbero così del tutto inutilizzabili, pare che questa pratica sia altamente sconsigliata sempre.

Moltissime persone pensano infatti che il bucato dovrebbe essere steso immediatamente, appena il ciclo è terminato insomma.

Certo, questo non sempre è possibile: capita, infatti, che alla fine del lavaggio non siamo in casa e non possiamo provvedere tempestivamente a stendere i panni puliti.

A questo proposito, ecco come devi inserire all’interno della lavatrice le lenzuola per evitare che in seguito abbiano grinze.

Detto ciò, siamo sicurissime che sia così tanto rischioso non stendere subito i capi che abbiamo lavato?

La verità è che se il bucato resta all’interno della lavatrice per qualche ora non accade assolutamente nulla di grave, soprattutto se abbiamo usato un buon detersivo, che sia cioè al contempo igienizzante e profumato.

Ovviamente perché il bucato continui a profumare dovremmo aprire almeno un po’ lo sportellino della lavatrice: se proprio dovesse avere un cattivo odore, dobbiamo chiaramente provvedere al lavaggio, ma questo comunque non accade spesso come invece si pensa.