La curcuma è una spezia unica: oro arancione sul tuo viso! Applica questo trucchetto di bellezza e non tornerai più indietro con i prodotti commerciali.

Un gesto di bellezza può rivoluzionare il tuo intero stile di vita: basta poco, per stare bene, bisogna volerlo intensamente! Volere è potere non deve avere adito soltanto nelle questioni che riguardano il lavoro e le faccende da sbrigare di qualsiasi natura, ma anche il benessere. Stiamo parlando di stare bene con sé stessi, sia a livello psichico che fisico. In questo caso non ci vogliono “previsioni dal cielo” per constatare che di certo tu che stai leggendo questo articolo, ti metti spesso in secondo piano. Impara ad essere la tua priorità! La curcuma sul viso non è un gesto impossibile da fare, anzi è praticissimo.

Se vuoi stare in salute devi necessariamente tenere a mente che puoi farlo anche sfruttando tutti quei prodotti che di solito tieni da parte per fare altro. Appunto, la curcuma non avresti mai pensato di metterla sul viso, eppure ha tantissimi usi che possono fare la differenza nella tua vita.

Sai che in passato veniva utilizzata come colorante naturale di abiti? Veniva anche ingerita, e ciò avviene tutt’ora, in infusi ricchi di benefici per l’organismo, ed in certi casi era anche il trucco naturale per celebrare riti spirituali.

Insomma, ci sono mille e più curiosità su questa tipologia di spezia, bisogna soltanto imparare ad usarla. Per farlo nel trucco di oggi non hai alcun bisogno di smuovere mari e monti, ti basta avere consapevolezza del tuo benessere. Se vuoi per una volta metterti al primo posto, fallo senza scuse!

Il rimedio del giorno è assolutamente naturale, perché stiamo per svelarti una verità cosmetica che in pochissimi conoscono. Non ti serve altro che seguire le nostre dritte e le spiegazioni delle mosse da svolgere. Alla fine, sarai così soddisfatta che non tornerai più indietro.

Come applicare la curcuma sul viso, rimedio unico!

Ciò che molti non sanno o che comunque non prendono in considerazione, è il fatto che i prodotti naturali sono fantastici per curare il benessere personale. Non si tratta solo di estetica, ma di un’azione che coinvolge per intero la persona. Inoltre, non solo è economico è anche un toccasana per la pelle rispetto i detergenti e tutti i prodotti commerciali che invece sono ricchi di sostanze tossiche.

Questo non significa che le creme e gli impacchi di natura commerciale siano obsoleti e che sia giusto buttarli via, ma vogliamo dirti altro. Vogliamo consigliarti un modo naturale, pratico e ricco dei benefici di Madre Natura, per prenderti cura di te.

A lungo andare tutti i prodotti venduti possono avere delle conseguenze abbastanza importanti, perché sono comunque ricchi di sostanze plastiche, metalliche e chimiche. Se oggi rendono la tua pelle liscia e priva di impurità, un domani potrebbero aver contribuito nel corso del tempo a rendere la tua pelle più soggetta agli agenti patogeni ed ambientali che la danneggiano.

Mentre il rimedio che ti stiamo per raccontare e spiegare, è assolutamente naturale, e ti permette di eliminare i brufoli e tutti quegli inestetismi della pelle che ti fanno soffrire. Come già sai questi nemici della pelle pulita e luminosa sono causati da un’accumulo di sebo, cellule morte e ostruzione dei pori, con l’aggiunta di sbalzi termici ed inquinamento che rendono l’epidermide più delicata e fragile.

Con la curcuma sul viso puoi prevenire queste tragiche situazioni. Ti servono solo tre ingredienti, tutti frutti della natura, e carichi di benefici e proprietà che sono perfetti per curare la tua pelle. Metti in una ciotola un cucchiaino di curcuma, non di più perché ha un’azione colorante elevata. Già con questa piccola porzione renderà la tua pelle più giallognola, e a volte va via dopo giorni.

Quindi, spreca pochissimo prodotto, e a questo aggiungici 3 cucchiai di yogurt bianco ed un cucchiaino di miele. Questi altri due ingredienti sono ricchi di benessere, perché contribuiscono a rendere la pelle idratata e pulita, in modo naturale. Contengono tutte le Vitamine necessarie al benessere, ricordati però anche di assumerne regolarmente in una dieta sana e bilanciata.

Con uno stile di vita sano, l’azione della maschera è ancora più potente. Mescola i tre prodotti, ti verrà fuori una maschera densa e colorata, la quale va applicata sul viso pulito ed asciutto. Lascia in posa per circa 30 minuti, e risciacqua con acqua tiepida.

La maschera ha agito, e già dopo le prima applicazioni vedrai la differenza. Fallo due volte al mese, e sarai una Dea!