La pasta che faceva impazzire Totò: bastano solo tre ingredienti

By

Cucina popolare significa sempre piatti da sogno: il grande Totò impazziva per questa pasta, facilissima da cucinare a casa

La cucina della tradizione è una ricchezza che non possiamo permetterci di perdere e le ricette “povere” sono un grande insegnamento. Totò, l’attore che tutto il mondo ci invidia, impazziva per gli spaghetti alla Gennaro.

Noi lo abbiamo fatti diventare bucatini ma il principio non cambia: bastano tre soli ingredienti per un primo piatto velocissimo e invitante, adatto a tutti.

Bucatini alla Gennaro, doppia versione

Gli spaghetti, o come nel nostro caso i bucatini alla Gennaro sono rigorosamente bianchi. Volendo però possiamo aggiungere nella padella con le acciughe anche 200 ml di passata di pomodoro, oppure quando è stagione 5-6 pomodorini freschi.

Ingredienti:

450 g di bucatini

6 fette di pane raffermo

8 acciughe

3 spicchi di aglio

1 rametto di timo fresco

6 foglie di basilico

1 limone

olio extravergine d’oliva q.b.

sale fino q.b.

Preparazione:

Quando si dice un piatto espresso, ecco la dimostrazione pratica perché il condimento si prepara intanto che la pasta cuoce. Quindi dopo aver messo a bollire l’acqua per i bucatini passiamo al resto degli ingredienti.

Spelliamo 1 spicchio di aglio e strofiniamolo sulle fette di pane raffermo in modo da fargli già un po’ di sapore. Poi con le mani spezzettiamo il pane in maniera grossolana e teniamolo da parte.

Prendiamo una padella e versiamo 4 cucchiai di olio extravergine. Aggiungiamo gli altri due spicchi di aglio, dopo averli spellati, e cominciamo a soffriggere il pane spezzettato fino a quando assume un bel colore dorato.

In un’altra padella più grande versiamo altri 4 cucchiai di olio, le acciughe tagliate a pezzetti e le foglioline di timo fresco. Accendiamo a fiamma bassa fino a far sciogliere le acciughe, poi abbassiamo la fiamma.

Quando i bucatini sono arrivati al dente scoliamoli e versiamoli direttamente nella padella con le acciughe. A quel punto uniamo anche il pane croccante, tenendone però un po’ da parte che ci servirà a decorare il piatto.

Mescoliamo bene i bucatini con il condimento, insaporiamo con qualche foglia di basilico spezzettata a mano e con la scorza grattugiata di un limone non trattato.

Quando è tutto ben amalgamato, serviamo i bucatini alla Gennaro con qualche pezzetto di pane croccante ancora caldo. Se la gradiamo, una macinata di pepe fresco ci può stare,