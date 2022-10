Ricrescita bianca? Prova a mascherarla con il mascara, ma non uno qualunque

La ricrescita bianca ti fa impazzire? Rilassati, la soluzione è a portata di mano: c’è un particolare mascara che farà miracoli!

Devi uscire ma vuoi ritoccare leggermente la tua ricrescita bianca? Esiste un prodotto che riuscirà a regalarti un risultato ottimale in poco tempo, coprendo interamente le tue radici. Stiamo parlando del mascara per capelli. Proprio così, non esiste solo quello che mette in risalto le ciglia!

Il mascara per capelli è uno strumento versatile e viene utilizzato in particolar modo per modificare temporaneamente il colore di piccole sezioni di capelli. Per questo motivo è perfetto per ritoccare le radici della nostra chioma.

Il mascara per capelli: addio alla ricrescita bianca

Il mascara per capelli viene solitamente venduto in un tubetto, come quello del mascara per ciglia, ed è dotato di un applicatore simile a una bacchetta. Il prodotto può avere diversi scopi, come aggiungere riflessi o striature di colore, oppure coprire i capelli grigi o le radici.

Il suo utilizzo avrà solo risultati temporanei perché non penetra nella cuticola e si sciacqua via quando i capelli vengono lavati. Le somiglianze estetiche tra il mascara per capelli e quello per le ciglia sono piuttosto sostanziali, quindi è facile fare un confronto tra i due. Il primo è venduto in una confezione simile a quella del secondo, quindi potrebbe essere difficile distinguerli a prima vista. Anche l’applicazione è simile, perché entrambi i prodotti necessitano di una bacchetta sottile con un’estremità rotonda e setolosa. Nonostante queste somiglianze, sono due prodotti molto diversi e quinti ti sconsigliamo di utilizzare il mascara per capelli per le ciglia e viceversa.

Ovviamente, ogni tipo ha uno scopo differente. Alcuni sono utilizzati per aggiungere riflessi temporanei ai capelli, striandoli con una tonalità più chiara. L’applicatore facilita l’applicazione del prodotto, in modo che i riflessi risultino il più naturali possibile. Il mascara per capelli può essere utilizzato anche per ritoccare le radici tra una colorazione e l’altra. Se ti tingi i capelli, può essere evidente la differenza tra il loro colore naturale e la tonalità tinta. Alcune marche di mascara per capelli presentano un’ampia varietà di tonalità che si adattano a diversi tipi di capelli. Questo significa che è possibile trovare un colore in grado di nascondere la ricrescita bianca fino a quando non ci si tinge nuovamente la propria chioma.

Oltre alle tonalità naturali dei capelli, alcuni tipi di mascara per capelli sono disponibili in tonalità meno tradizionali. Questi prodotti possono essere caratterizzati da tutti i colori dell’arcobaleno e possono essere utilizzati per aggiungere un tocco originale e creativo alla tua chioma. Questi prodotti non conferiscono un colore permanente, quindi non richiedono alcun impegno. Proprio come i mascara per ciglia, non tingono i capelli. Non ci sono ingredienti attivi che penetrano nella cuticola e cambiano effettivamente il colore dei capelli naturali. Al contrario, ricoprono le ciocche con un colore temporaneo che rimane fino a quando non si lavano i capelli.