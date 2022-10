Pavimenti brillanti con un trucco che fa davvero magie! Non importa se hai animali in casa o qualsiasi altra situazione tragica, questo rimedio funziona.

I pavimenti sono spesso soggetti a sporcarsi in maniera continua ed irreversibile. Quando entri in casa, tu o qualsiasi altro essere vivente compresi animali ed insetti, immediatamente fanno accesso anche microbi e batteri dannosi per la salute. Se vuoi stare bene e non compromettere le condizioni dei tuoi familiari, scopri questo trucco perché li renderà anche brillanti e non solo igienizzati alla perfezione.

La piacevole scoperta del giorno è sapere che questo trucco per avere dei pavimenti brillanti vale per qualsiasi tipo di materiale. Persino il più delicato potrà essere lucidato, lavato e profumato con questa tecnica.

Tra i consigli non possiamo non suggerirti di compiere questo gesto almeno due volte alla settimana, e di preparare il suolo in maniera ottimale. Questo non significa che il nostro trucco non funzioni se non attui questi accorgimenti, ma tutt’altro.

Significa spiegarti passo passo tutte le azioni funzionali alla riuscita e al potenziamento del nostro rimedio. Quindi, se vuoi essere al top e stare bene nella tua casa, che in fondo è il tuo tempo, devi assolutamente spolverare quotidianamente.

La polvere è tra le principali nemiche del caso, anche perché con essa viene trasportato di tutto in giro per casa. Così, dopo aver spolverato ordina tutto ciò che sta in mezzo ai piedi e blocca il passaggio.

Questo gesto scontato ti permetterà di avere chiari i punti “dolenti” della tua dimora. Stiamo indicandoti quelli che si sporcano più facilmente, profondamente, ma anche quelle zone delle stanze che neanche prendi in considerazione, ma che ci sono.

Con questa soluzione i tuoi pavimenti saranno a prova di sporco.

Trucco per pavimenti brillanti, sarà un successo!

Un altro dettaglio interessante da aggiungere è che la proposta che ti stiamo per fare è assolutamente ecosostenibile. Non dovrai utilizzare sostanze chimiche che possono fare male non solo alla salute dei tuoi cari, ad esempio se hai bambini che giocano sul pavimento, ma anche dell’ambiente. Non farà del male a nessuno, e anzi sarà un ottimo repellente contro gli ospiti indesiderati.

Con questo trucco non ti si avvicineranno più tutti quegli insetti che infastidiscono le tue giornate e contribuiscono a sporcare la tua casa. Le zanzare e i ragni, ma anche le insopportabili cimici, non si avvicineranno più. Non perché le ucciderai, non ci saranno spargimenti di sangue, ma saranno disturbate dall’odore che pizzica il loro olfatto.

Quindi, se hai gatti, cani o qualsiasi altro animale, anche per loro questa scelta non sarà un problema. Strofinandosi sul pavimento non leccheranno sostanze tossiche e staranno bene. Inoltre, questa miscela potente evita anche l’accumulo dei loro peli.

Cosa ti occorre? Metti in un litro e mezzo d’acqua tre bicchieri di aceto di vino bianco e compi i seguenti gesti. Fai una prima passata con lo straccio ben imbrumato della pozione da te realizzata, e lascia agire per 5 minuti.

Dopo fa una seconda passata con lo straccio meno intriso di intruglio, e infine alla terza cerca di asciugare stringendo il più possibile il mocio. Vedrai che i tuoi pavimenti saranno perfetti!