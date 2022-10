GF Vip, salta fuori tutta la verità. La vippona smascherata: “Ha paura”

Al GF Vip è saltata fuori tutta la verità. La vippona è stata smascherata perché al di fuori del programma qualcuno ha parlato, vuotando il sacco.

Al GF Vip non ci si annoia mai. In particolar modo durante il corso di questa settima edizione dove la parola d’ordine sembra essere colpi di scena. Il pubblico del piccolo schermo degli italiani è in attesa di vedere la prima coppia prendere vita e sembrerebbero puntare ogni cosa su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Tra i due c’è perfino stato un bacio, ma lei sembrerebbe essere piuttosto titubante nei confronti di lui mostrandosi a volte interessata ma a volte un po’ restia rendendo di certo non facile la comprensione del suso atteggiamento. A fare chiarezza del perché delle sue incertezze in merito a questo rapporto ci ha pensato suo padre che sui social si è lasciato andare in un’inedita confessione in merito al modo in cui sua figlia si approccia agli uomini.

Antonella Fiordelisi al GF Vip sta provando a lanciarsi in questo nuovo rapporto con Edoardo Donnamaria, anche se con non poche difficoltà, ma a rivelare come stanno davvero le cose ci ha pensato suo padre.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al GF Vip: il padre di lei svela come stanno le cose

Il padre di Antonella Fiordelisi dopo aver visto l’intimità vissuta da sua figlia con Edoardo Donnamaria ha deciso di rompere il silenzio sui social rivelando che cosa ne pensa di quello che sta accadendo nella casa più spiata d’Italia, dove l’attenzione degli utenti della rete è tutta quanta su di loro.

“Antonella ha una tremenda paura degli uomini“ ha esordito il padre della concorrente di Alfonso Signorini sui social per rivelare un inedito lato della personalità di sua figlia che nel reality show di successo di canale 5. “Vi assicuro che ha incontrato parecchi coglion*“ ha poi aggiunto senza fare nomi, anche se il pubblico è convinto che si riferisca al rapporto che la Fiordelisi ha avuto con Francesco Chiofalo. Relazione che secondo diverse indiscrezioni sembrerebbe che la famiglia non abbia mai approvato.

“Credo abbia solo bisogno di un nostro consiglio che magari seguirà per la prima volta…” ha poi concluso rivelando come mai Antonella appaia così titubante nell’approcciarsi nella casa. Che Alfonso Signorini, dopo queste parole, scelga di fare entrare nella casa proprio il padre della giovane influencer?