GF Vip, passione segreta tra i vipponi? Lo hanno ammesso

Rivelazioni scottanti tra le mura del GF Vip 7, dove emergono nuove passioni segrete proprio tra i vipponi che nessuno avrebbe immaginato: l’ammissione in diretta.

Il Grande Fratello Vip continua a riservare dei piccanti colpi di scena. Se da una parte quest’anno sono state affrontate tematiche importanti, come malattie, disturbi mentali e bullismo, dall’altra a farla da padrone sono come sempre le questioni amorose. Sono già diverse le dinamiche che si sono innescate da quando i vipponi hanno messo piede tra le mura della casa.

Durante l’ultima puntata una clip speciale è stata riservata ad Antonino. Il bell’hairstylist pare essere uno dei “galletti” più desiderati di questa edizione, con tanto di seguito di donne ai suoi piedi. Nelle immagini, infatti, scorrevano una serie di apprezzamenti che le gieffine hanno fatto nei confronti dell’ex di Belen, ammirandone il fascino particolare. Particolare attenzione è stata focalizzata su Giaele, come è ben noto sposata con un miliardario, che sembra aver instaurato un feeling speciale con Spinalbese.

L’influencer sarebbe convinta che lui prima o poi cederà, facendola diventare la sua musa preferita della casa. Qualcun altro però, già qualche tempo fa, aveva puntato gli occhi su di lui, nonostante poi si sia avvicinata ad Edoardo. Si tratta di Antonella Fiordelisi, che in principio aveva confidato alle coinquiline di non provare particolare attrazione estetica per il valletto di Forum, al contrario di quanto avviene con Antonino. Nelle ultime ore l’influencer è tornata sull’argomento, tentando in ogni modo di “estorcere” una dichiarazione al parrucchiere.

“Sono il tuo tipo”, Antonella flirta con Spinalbese: la reazione di Edoardo

Quelle che in principio sembravano “coppie” sarebbero già sul punto di diventare triangoli. Da un po’ di tempo la liason tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è diventata evidente, tra coccole, baci e sensualità. Nulla però lascerebbe presagire una storia duratura, soprattutto perché la gieffina è sempre più determinata a far cadere tra le sue braccia Antonino Spinalbese. Dopo la puntata di giovedì, entrambi avevano accumulato dei rancori nei confronti del valletto di Forum, ritrovandosi in giardino a chiacchierare.

L’occasione si è fatta ghiotta per la vippona per incalzare nuovamente l’ex di Belen con una serie di dichiarazioni di interesse e domande insistenti. “Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario“, ha detto con molta convinzione la Fiordelisi. “Perché pensi questo? A me piacete tutte, siete delle belle ragazze davvero”, è stata la risposta molto diplomatica dell’hairstylist.

Nulla lascia presagire, dunque, che lui possa essere interessato all’influencer, la quale subito dopo ha liquidato il suo Edoardo con una “buonanotte” fugace. Lui, infatti, appena ha notato che la vippona flirtava col coinquilino, ha avuto una reazione non proprio indifferente. Si è gettato su di lei abbracciandola e portandola su un divano per riempirla di coccole, a cui a quanto pare però lei ha preferito tornare a parlare con Antonino.