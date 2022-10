Basta un blush per cancellare le rughe, non perderti il trucco che sta spopolando su TiKToK

Hai voglia di un lifting facciale completamente naturale e senza bisogno di spendere un centesimo? Prova questa tecnica make up.

Non conosciamo nessuna appassionata di trucco che non ami il fard. Questo è stato usato per secoli e un tempo veniva estratto dai frutti e dai petali dei fiori per utilizzarne i coloranti naturali.

Siamo sicure che si tratta di uno dei tuoi prodotti make-up preferiti, perché non solo è in grado di risvegliare un po’ la tua pelle regalandole luminosità, ma può anche aiutare a modellare il viso.

Regalati un nuovo look con una nuova applicazione make up

Non abbiamo mai messo in discussione il modo in cui applichiamo il fard. Infatti, finora la maggior parte di noi lo applicava sempre sulle mele delle guance.

Recentemente però alcune utenti hanno cominciato ad utilizzarlo per modellare il proprio viso. Se fatto correttamente, può dare l’illusione di zigomi più alti. È il posizionamento del fard stesso che può davvero fare la differenza. Questo metodo però, non è esattamente nuovo ma è stato utilizzato dai truccatori per un po’ di tempo, anche se ha raggiunto la popolarità grazie a TikTok. Il trucco che ti sveleremo è una vera e propria svolta, che ha rivoluzionato per sempre il modo di applicare il fard. Ecco come procedere:

Non concentrarti sulla mela : Applica il fard sulla mela, che è la parte più rotonda del nostro viso, non si sposa bene con la forma del viso della maggior parte delle persone. Per esempio, nelle persone con il viso rotondo, questo non farà altro che trascinare il viso verso il basso .

: Applica il fard sulla mela, che è la parte più rotonda del nostro viso, non si sposa bene con la forma del viso della maggior parte delle persone. Per esempio, nelle persone con il viso rotondo, questo non farà altro che trascinare il . Applica il prodotto sugli zigomi : Applicare il prodotto direttamente sugli zigomi aiuta a modellare non solo gli zigomi, ma anche la definizione del viso in generale.

: Applicare il prodotto direttamente sugli zigomi aiuta a modellare non solo gli zigomi, ma anche la in generale. Tecnica della forma a C : significa applicare il fard dal bordo delle sopracciglia fino alla sommità degli zigomi. Inizia dalle tempie e trascina leggermente il fard sui punti alti degli zigomi fino a raggiungere il centro della guancia.

: significa applicare il fard fino alla sommità degli zigomi. Inizia dalle tempie e trascina leggermente il fard sui punti alti degli zigomi fino a raggiungere il centro della guancia. Usa il fard e il contorno nello stesso punto: Questo è essenzialmente ciò che stiamo facendo utilizzando questa tecnica unica per indossare il fard, in quanto lo stiamo usando in aree che non sono solo i nostri contorni naturali del viso, ma dove applichiamo gli altri prodotti, come il bronzer.