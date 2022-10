Vuoi un viso tonico? Non serve spendere una fortuna, procurati solo questo prodotto

Se vuoi avere un viso perfetto – cioè tonico, compatto, luminoso – non spendere una fortuna: acquista questo prodotto, utilissimo ma estremamente economico.

Avere un viso perfetto è il sogno di tutte le donne, a tutte le età. Ovviamente a 20 anni è più facile farlo, a 30 diventa già più difficile, dai 40 in poi diventa davvero complicato.

I segni del tempo sono visibili sulla nostra pelle, ma a questi dobbiamo aggiungere anche le rughe di espressione, le imperfezioni che inevitabilmente possiamo avere (come acne e punti neri), l’effetto dei raggi UV sul nostro viso e così via.

Mantenere la pelle sempre luminosa, levigata, compatta, quindi, diventa davvero complesso.

C’è però un’ottima notizia: esiste un prodotto che renderà la tua pelle (quasi) perfetta in pochissimo tempo, eliminando le impurità. Ecco di cosa si tratta.

L’ingrediente per avere un viso perfetto

Esiste un ingrediente che ti permette di avere un viso perfetto in pochissimo tempo a qualsiasi età. Sembra pura utopia, ma è realta.

Trattasi del ghassoul – chiamato anche rhassoul, termine di derivazione araba che significa lavare – una particolare argilla amica della nostra pelle.

Questa, di origine millenaria, viene estratta dalle miniere sotterranee nelle montagne dell’Atlas, per poi essere sottoposta ad uno specifico lavaggio utile per rimuovere ogni tipo di impurità. Infine viene posta su delle stuoie e lasciata al sole: i raggi UV la fanno seccare e da lì sarà più semplice ridurla in polvere.

Il ghassoul ha una consistenza setosa ed ha una particolarità: quando va a contatto con l’acqua si espande, fino a diventare una vera e propria pasta.

In ogni caso, il suo utilizzo è molto semplice: quando viene a contatto con il derma, assorbe le impurità, rimuovendole.

Le sue proprietà sono rimineralizzanti, detergenti, purificanti: questo grazie al silice, al magnesio e agli altri minerali (come ferro, sodio, potassio) presenti al suo interno.

A cosa serve esattamente? Può avere diversi utilizzi. La prima cosa che dobbiamo dire però è che è utilissima soprattutto perché non aggredisce la pelle, ma le permette di mantenere il suo naturale film oleoso.

In ogni caso è perfetta per rimuovere l’acne: ha infatti un’azione sebo – regolatrice, lenitiva e idratante, che la rende perfetta per la pelle grassa e mista.

Inoltre, grazie al suo naturale potere depurativo, chiude i pori dilatati, ma contemporaneamente nutre la pelle. Questo fa sì che riesca a levigare letteralmente la pelle, rendendola morbida, compatta, tonica appunto.

L’argilla rhassoul inoltre, ha anche la capacità di detergere in profondità e purificare a fondo e questo fa sì che elimini i punti neri e le impurità.

Addirittura, grazie a queste sue proprietà, spesso viene usata come struccante: riesce, infatti, a rimuovere anche i residui di make up, ma al contempo non rovina la pelle.

Detto ciò, come si usa? Dipende dal suo formato. Nel senso che puoi scegliere se acquistare prodotti che la contengono – ma in questo caso stai attentissima a leggere gli ingredienti usati per capire la sua percentuale e l’eventuale presenza di sostanze nocive – oppure comprarla pura.

In quest’ultimo caso, la troverai sotto forma di polvere sottilissima marroncina. Per la sua preparazione, dovresti stare attentissima a non usare recipienti di metallo, dal momento che il prodotto potrebbe assorbirne alcune particelle, che poi trasferirebbe sulla tua pelle.

Usa recipienti di vetro oppure di legno ed usa un cucchiaio sempre di quest’ultimo materiale per girarla oppure in alternativa un pennellino come quelli che si usano in genere per applicare la tintura.

Se vuoi comprarla pura comunque, puoi recarti in profumeria, oppure acquistarla su internet. In entrambi i casi, il costo di un barattolo da 300 grammi si aggira mediamente intorni ai 15 euro.

Se poi hai almeno 50 anni e vuoi sapere come contrastare la disidratazione delle pelle, ecco la nostra guida.

In ogni caso, questa argilla è un ottimo rimedio contro la maggior parte dei problemi legati alla pelle, è economica ed è facilissima da usare. Meglio di così.