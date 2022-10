Prepararsi in autunno: la vitamina B è un’ottima alleata per affrontare l’inverno con energia

L’autunno è già arrivato insieme a pioggia, freddo e malanni legati alla stagione. Il passaggio dalla bella stagione ai periodi più rigidi dell’anno non piace proprio a nessuno: sole, clima temperato e salsedine sono ormai un lontano ricordo. L’estate ha fatto il suo corso e saluta al prossimo anno.

Adesso, c’è poco da fare: bisogna prepararsi all’inverno. Come ogni anno, la brezza fredda autunnale ci sorprende all’improvviso: un giorno, il calore tipico del periodo estivo dimentica la nostra terra e impiegherà diversi mesi per ricordarsela.

Nell’attesa del suo ritorno è bene sfruttare la stagione autunnale per prepararsi ad affrontare l’inverno con il pieno di energia. In merito, la vitamina B è tra le più consigliate dagli esperti per le sue spiccate proprietà benefiche per l’organismo.

L’arrivo dell’autunno e la preparazione all’inverno

L’autunno è ufficialmente arrivato; e insieme a lui non mancano, al pari di ogni anno, grandini, piogge e alluvioni. Oltre a essere fastidioso, il maltempo è anche causa principale di raffreddore, febbre e altri sintomi influenzali.

L’arrivo dell’autunno è sinonimo di mutamento anche all’interno degli ambienti domestici che, di fronte alla sensibile diminuzione delle temperature, iniziano a equipaggiarsi per affrontare al meglio il gelo dell’inverno.

Il freddo, infatti, penetra non solo i maglioni, ma anche i muri delle case. L’atmosfera autunnale prepara gli ambienti all’odore della legna che arde di fronte alle tavole. Le camere da letto, invece, aumentano di volume: i letti si rivestono di piumoni caldi e avvolgenti mentre gli armadi si abbottonano di felpe, giacche e sciarpe.

Non è più tempo di ombrelloni, occhiali da sole e costumi da bagno. L’appendiabiti si appesantisce di cappotti e cappelli di flanella: ogni casa abbandona creme solari e ghiaccioli per abbracciare borse dell’acqua calda accanto a una buona tazza di cioccolata bollente.

D’altronde, il periodo dell’autunno serve proprio a questo: assaporare il calore a tavola mentre si attende la stagione più rigida dell’anno. Non bisogna, tuttavia, spaventarsi, dall’arrivo dell’inverno: esistono varie strategie da mettere in atto durante l’autunno per prevenire i suoi tipici malanni tipici.

Vitamina B: affronta l’inverno con il pieno di energia

L’inverno è anzitutto freddo, febbre e starnuti. Un buon sistema immunitario può tuttavia contrastare i tipici sintomi influenzali della rigida stagione. Tra le sostanze consigliate dagli esperti spicca la vitamina B, proprio in virtù delle sue specifiche proprietà benefiche.

Difatti, la vitamina B è ottima per aumentare le difese immunitarie, con conseguente sensibile diminuzione di insorgenze di malanni di stagione, quali influenza e dolori muscolari. Tale sostanza si trova anche a tavola in alimenti come il latte, le uova, ma anche nel tonno e in altri prodotti alimentari.

Per chi ne è carente, gli specialisti ne consigliano l’assunzione tramite integratori vitaminici disponibili sotto forma di compresse o sciroppo.

Carolina D’Elia