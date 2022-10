Smetti di fare questi errori e il tuo pece al forno sarà così buono che ti chiederanno il bis!

Se sogni da sempre di riuscire ad ottenere un pesce al forno davvero gustoso, forse stai commettendo questi errori.

Un buon pesce al forno è sempre piacevole da gustare, sopratutto se accompagnato dai contorni giusti. Leggero e saporito, infatti, questo piatto se ben preparato si rivela la scelta adatta ad ogni occasione e in grado di mettere tutti d’accordo. Spesso, però, prepararlo a dovere può risultare più difficile di quanto si pensi. E tutto a causa di alcuni errori banali ma che se commessi possono compromettere il risultato molto più di quanto pensi.

Niente paura, però, perché una volta appresi gli errori più comuni (nonché più gravi), ti basterà evitare di compierli per poter arrivare ad un risultato davvero piacevole e che conquisterà tutti.

Gli errori da non fare mai con il pesce al forno

Se il pesce al forno è tra i tuoi piatti preferiti ma ti trovi costretta ad ordinarlo sempre al ristorante perché a casa non viene mai come vorresti, sei nel posto giusto. Stai infatti per apprendere quali sono gli errori che più e più volte hanno compromesso le tue ricette.

Errori che da oggi potrai evitare di fare e tutto per ottenere un secondo piatto estremamente gustoso e piuttosto semplice da preparare. Che si tratti del pesce al forno o di altre preparazioni da oggi potrai quindi contare sul secondo che hai sempre desiderato gustare!

Non eliminare le squame

Iniziamo con uno degli errori più gravi che è quello di mantenere le squame (e a volte persino le lische) per lasciare integro il pesce. Questo deve essere semplice da gustare e perché ciò avvenga, dovrebbe essere possibile gustarlo senza intoppi. Prepararlo prima della cottura si rivela quindi indispensabile per poter godere di un pesce cotto al forno che sia buono e alla portata di tutti. Nel dubbio, meglio optare per quelli facili da pulire. Così facendo non sbaglierai, non dovrai impazzire e godrai di un piatto estremamente gustoso.

Cuocerlo male è uno degli errori più comuni che si fanno con il pesce al forno

Il pesce deve essere cotto al forno ma affinché ciò avvenga è importante evitare che si cuocia inizialmente a basse temperature, arrivando così quasi a bollire. Meglio infornarlo sempre in forno preriscaldato e senza troppi liquidi. La loro presenza potrebbe infatti portarlo a bollire invece che a croccarsi. Meglio tenere eventuali condimenti da parte per poi aggiungerli in un secondo momento. Un piccolo sacrificio dal quale sarai ampiamente compensata.

Non osare

Se ami questa preparazione dovresti imparare anche ad osare. E per farlo ti servirà solo affidarti alla tua fantasia. Che si tratti di un pesce da panare nell’amaranto o in qualche cereale meno comune o di un condimento insolito da abbinare, spingerti un po’ più in la ti porterà ad ottenere risultati di vario tipo e tra questi non mancheranno di sicuro anche quelli buoni. Il fatto che si tratti di pesce non deve precluderti la possibilità di essere originale. Anzi, sarà proprio questa scelta che ti consentirà di prepararne di co buoni da ottenere i complimenti di tutti.

Ora che hai capito quali sono gli errori che non dovresti più commettere quando prepari il pesce al forno, ti basterà evitare di compierli per godere a pieno di questo secondo piatto. Un piatto che sarà più che gradito da tutti e che ti farà fare bella figura in cucina.