Roberta Di Padua, chi è: età, altezza, figlio, Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri

Conoscete Roberta Di Padua? E’ una delle protagoniste del trono over dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Ecco chi è, età, figlio e Riccardo Guarnieri.

L’abbiamo imparata a conoscere grazie alla sua schiettezza, bellezza e modo di fare. Roberta Di Padua è una delle dame della nuova edizione del dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo aver parlato di Alessandro Vicinanza, non potevamo che parlare anche di lei: Roberta Di Padua. La donna, nata a Cassino il 13 luglio 1982 ha 40 anni ed è del segno zodiacale del Cancro.

Roberta ha fatto parte di Uomini e Donne già a partire dalla stagione 2020-2021, anno in cui conosce ed esce dal programma insieme a Riccardo Guarnieri. I due torneranno insieme nel programma a maggio 2021 e finiranno per lasciarsi definitivamente per diverse incomprensioni di colpa.

Riccardo tornerà e continuerà a fare le sue esperienze di vita, mentre Roberta no. La donna deciderà di rientrare nel programma a settembre 2022, ed attualmente si trova infatti nel parterre della nuova stagione in veste di dama.

Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme!

Roberta Di Padua, vita privata, figlio e Instagram

Roberta Di Padua è originaria di Cassino e attualmente vive a Pontecorvo. Molto legata alla famiglia e in particolare al papà, Roberta pubblica spesso scatti insieme a lui. Inoltre, è molto legata con l’ex tronista di Uomini e Donne, Federico D’Aguanno (fratello del suo ex Giuseppe D’Aguanno).

Roberta e Giuseppe che di professione fa l’imprenditore hanno avuto una relazione sentimentale molto importante che ha portato alla nascita di un bambino, Alex nato nel 2013.

Roberta negli studi di Uomini e Donne è sempre sembrata schietta e sincera al limite dell’ingenuità alcune volte, e ha sempre dichiarato di essere in cerca del vero amore e non di followers su Instagram come qualcuno ha insinuato. Eppure, sul suo profilo instagram conta ben più di 300 mila followers ed anche se attualmente ha il profilo privato, la donna ama condividere momenti di quotidianità insieme al figlio.

Da un punto di vista professionale, Roberta è stata assistente di un personaggio politico, Mario Abruzzese, presidente del consiglio regionale del Lazio e uno degli esponenti più importanti del partito di Berlusconi, Forza Italia. Un po’ per lavoro e un po’ per interesse, la giovane donna si è sempre interessata di politica.