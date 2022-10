La pelle secca e squamosa non è attraente, corri ai ripari con questo rimedio vellutante

Avere la pelle secca, soprattutto quando arriva il freddo, è una cosa che accomuna tantissime donne: ma possiamo dire addio a questa problematica, servendoci di prodotti naturali al 100%.

Capita a tutte le donne di avere la pelle secca in alcuni periodi della propria vita: a volte è una condizione temporanea, altre invece permanente.

Cosa accade esattamente? Il film lipidico – cioè lo strato composto da sostanze grasse che si trova in superficie e che funge da barriera, mantenendo la pelle sempre morbida – viene danneggiato.

Il risultato è la sensazione di pelle che tira: la nostra cute diventa insomma poco elastica, ruvida, secca appunto.

Riassumendo, capite che il contenuto di acqua e sebo sia nettamente inferiore ai livelli fisiologici di cui abbiamo bisogno e quindi la nostra pelle si secca.

Quando accade esattamente? Ci possono essere svariate situazioni, tutte molto diverse tra loro.

Può infatti dipendere dal freddo, da cambi repentini del clima, dall’abitudine di fare la doccia troppo calda, da qualche sapone troppo aggressivo, dall’uso di cosmetici inadeguati al nostro tipo di pelle, dall’assunzione di alcuni farmaci.

Questo però può dipendere anche da fattori genetici, dagli ormoni, dalla carenza di alcune vitamine fondamentali per la pelle (come la C, tanto per citarne una), dal fumo, dalla menopausa.

Detto ciò, esistono dei rimedi per la pelle secca naturali, poco costosi, molto pratici. Ecco quali sono.

I rimedi naturali per la pelle secca

Se la tua pelle appare secca, niente paura: esistono infatti dei rimedi naturali infallibili, low cost e facilissimi da mettere in pratica.

Quali sono? Il primo è l’olio di oliva. Questo, infatti, ha un forte potere idratante: basta passarlo sulla pelle e subito sarà più morbida.

In modo analogo, la farina d’avena, dal potere emolliente ed antinfiammatorio, può essere la soluzione ai tuoi problemi. Come usarla? Puoi inserire nell’acqua un po’ di questo ingrediente, fino ad ottenere un composto, che puoi poi passare sul corpo.

In alternativa, puoi optare per l’olio di mandorle dolci, ricco di vitamina A ed E, che ha una naturale azione rigenerante. Potrai quindi passarlo sul tuo corpo per avere subito la pelle più levigata. Questo ingrediente, inoltre, è ottimo anche contro le smagliature.

In modo analogo, anche l’olio di argan è un ottimo rimedio contro la pelle secca: questo è ricco di antiossidanti e di sostanze protettive, tra cui il tocoferolo. Ti basterà quindi passarne un po’ prima di andare a dormire, per svegliarti con il corpo – ma anche il viso – decisamente più morbido.

Anche il burro di karitè, un emolliente ed idratante naturale, ha un potere fortissimo sulla pelle. Questo, infatti, fa sì che il film idrolipidico – cioè lo strato della pelle che contiene acqua e sebo – sia sempre intatto, riuscendo così a fungere da barriera. Inoltre questo ha anche effetto cicatrizzante.

Anche l’aloe vera è un ottimo lenitivo ed aiuta a idratare e tonificare la pelle e a farla rigenerare. Questo ingrediente è ottimo soprattutto per chi ha la pelle delicata, ma sarebbe preferibile alternarlo ad altri prodotti specifici per curare la pelle secca.

Vi è poi l’olio di germe di grano, perfetto sia per contrastare la pelle squamosa, che come antiage. Questo, infatti, contiene una dose massiccia di Vitamina E, che è una grandissima alleata della pelle.

Allo stesso modo, l’olio di borragine è fonte naturale di acido gamma linoleico (GLA), che ha una forte azione lenitiva. Questo, infatti, risulta ottimo soprattutto nel caso in cui la pelle secca sia associata a rossore e prurito.

Un altro ottimo rimedio per la pelle secca è l’idrolato di fiori d’arancio, dalle proprietà rigeneranti, perfetto anche per la pelle screpolata. Questo si può usare sia da solo, che insieme ad altri ingredienti, come l’acqua distillata, l’idrolato di salvia ad esempio ed è adatto anche in caso di prurito e bruciore.

Infine, un altro ingrediente perfetto è la mucillagine di malva, utilizzata spesso per la sua azione cicatrizzante. In pratica questo trattiene l’acqua presente sulla superficie del derma, idrata e rende la pelle liscissima.

Esistono comunque altri stratagemmi da mettere in atto per contrastare la pelle secca e se vuoi saperne di più, ecco la nostra guida.

In ogni caso, adesso hai tutti gli “strumenti” per dire addio a questa problematica.