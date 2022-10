Barbara D’Urso, tutti i colori dell’autunno: scollatura e curve in vista- Video

Barbara D’Urso infiamma il web con il suo ultimo post su Instagram: la conduttrice mostra tutti i colori dell’autunno con scollatura e curve in bella vista.

Ormai da 15 anni la Barbara nazionale è presente quotidianamente nelle case degli italiani. La conduttrice di origini partenopee è sicuramente uno dei volti più spumeggianti e poliedrici della tv e, che piaccia o no, continua a tenere banco con il suo stile inconfondibile. Una conduzione fatta di divertimento, emozioni e tante “faccette”, quelle che ormai sono il suo marchio di fabbrica.

Sebbene ogni stagione se ne raccontino di ogni, Mediaset non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua presenza. Le puntate di Pomeriggio Cinque sono tornate sui piccoli schermi lo scorso settembre ed hanno già riservato moltissime sorprese e colpi di scena. Come sempre, la padrona di casa passa con facilità dalla cronaca nera al gossip, fino ai commenti sui programmi tv del momento. Immancabile la sua “Busta Choc”.

Il segreto di Barbarella è sicuramente anche una grande empatia, con cui riesce a comunicare in un modo tutto suo con ospiti e pubblico a casa. Nelle ultime ore è stata protagonista di un episodio di forte commozione. Mentre si ripercorreva la drammatica storia di cronaca del neonato abbandonato vicino alla spazzatura, attraverso il racconto dei soccorritori, Carmelita non è riuscita a trattenere le lacrime, chiedendo all’inviata di intervenire con le domande al suo posto.

Tutti i look di Carmelita: la stagione è più colorata che mai con i suoi outfit mozzafiato

Non solo diva della tv, Barbara D’urso è una vera stella anche dei social. Con una pagina Instagram che conta 3 milioni di follower, la conduttrice scatena enormemente l’opinione del web con ogni sua nuova pubblicazione. Spregiudicata e sprezzante delle critiche come sempre, Carmelita si concede con molta generosità ai fan, condividendo spesso anche scatti dal taglio molto sensuale. Nelle ultime ore la padrona di casa di Pomeriggio Cinque, è tornata a sorprendere con un post tutto dedicato alla moda.

Reginetta di stile impeccabile, Barbara sfoggia in ogni sua apparizioni dei bellissimi completi, spaziando tra stili anche molto differenti. La sua femminilità, però, non passa mai in secondo piano, che indossi un abitino animalier o un tailleur dal taglio maschile. In questa nuova carrellata di look, la D’Urso ha mostrato una serie di coloratissimi outfit appena spacchettati, che probabilmente indosserà durante questa settimana in tv.

Nel video, la conduttrice si mostra dapprima coperta solo da un accappatoio bianco, che mette in evidenza la formosa scollatura. Poi si passa al primo abbinamento: un pantalone con gilet blu elettrico insieme ad una camicia bianca. Il secondo, è un due pezzi di camicia in raso color rosa shocking abbinata alla perfezione con un’aderentissima gonna in pizzo ton-sur-ton.

Il terzo, un attillatissimo tubino in pizzo giallo canarino con spacco posteriore e ampia scollatura, che risalta la meravigliosa silhouette di una splendida 65enne. Insomma, l’autunno della conduttrice non è per niente all’insegna dei colori cupi e spenti, anzi. Inutile dire che l’autunno super colorato di Barbarella ha scatenato una valanga di like!