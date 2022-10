Ballando con le Stelle, Gabriel Garko allo scoperto: finalmente la verità sulle sue scelte

Gabriel Garko, protagonista della nuova edizione di Ballando con le Stelle, esce allo scoperto con la verità che tutti aspettavano: il perché delle sue scelte.

Una nuovissima edizione di Ballando con le Stelle si è aperta con il botto. La trepidazione cresceva ormai da mesi intorno ai personaggi che avrebbero preso parte al cast di quest’anno. Un mix che, a primo impatto, è apparso perfetto e ben calibrato, tra volti storici della musica e dello spettacolo, uniti a nuove leve della tv. Naturalmente, Milly Carlucci sapeva bene su chi puntare.

Non per caso l’uscita di Gabriel Garko è stata lasciata tra le ultime, facendo aumentare ancora di più la curiosità sulla sua performance. Naturalmente l’amatissimo attore italiano non ha deluso per nulla le aspettative. Scendendo in pista in angelici abiti bianchi e con un paio di occhiali sul viso, il divo della fiction ha incantato pubblico e giuria con un Valzer sensuale e avvolgente, in pieno stile Garko.

A conclusione dell’esibizione, anche un piccolo bacio scoccato alla maestra coreografa, che si è lasciata andare ad un gridolino ed una buffa espressione scioccata. Davanti agli occhi di tutti insomma, si è compiuta una piccola magia, premiata dalla giuria tecnica con voti altissimi, ribaltati poi all’ultimo momento dall’assegnazione del tesoretto a Iva Zanicchi. Il pubblico sta assistendo, anche quest’anno, ad un’edizione moderna e attuale, come dimostra la coppia formata dai due uomini Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. La scelta di Gabriel Garko, in questo contesto, potrebbe apparire inspiegabile.

Perché balla con una donna? Gabriel Garko svela il suo desiderio

La sua sessualità non è di certo un mistero: accadde proprio in un’edizione del Grande Fratello Vip il momento che tenne incollati milioni di telespettatori allo schermo. Durante una sorpresa all’amica Rosalinda Cannavò, l’attore fece il suo coming out rivelando molto candidamente di essere gay. Al contrario di Alex Di Giorgio, però, che a Ballando ha chiesto di poter scendere in pista in compagnia di un ballerino omosessuale, la scelta di Gabriel Garko è stata ben diversa.

Il web è così esploso nella comprensibile curiosità: perché Gabriel Garko balla con Giada Lini? In una recente intervista a Vanity Fair, lo stesso divo italiano ha dato una risposta a questo quesito. “No non ballo con un uomo, e non per discriminazione” ha detto il celebre attore, “ma perché la mia partecipazione al programma ha un altro scopo. Volevo divertirmi ed esibirmi con una ballerina professionista“.

Probabilmente dunque, la volontà di Gabriel è stata quella di non puntare l’attenzione sulla tematica gay durante la sua partecipazione a Ballando, allontanandosi da quell’obiettivo. Una scelta sicuramente controtendenza e che darà ancora da discutere. L’innegabile talento di Garko (anche nel ballo) però, saprà sicuramente metterci una bella pietra sopra.