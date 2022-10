Il mascara è il prodotto della vita per rendere lo sguardo intenso, ma attenta quando è secco: gli occhi a zampe di ragno, non piacciono! Ecco il trucchetto.

Il mascara è uno strumento di bellezza unico, di cui nessuno potrà mai fare a meno. Ammenoché tu non abbia delle ciglia spaziali per natura, o non abbia fatto trattamenti come il one to one o la laminazione, insomma hai necessità di mettere uno strato di prodotto. Cosa accade quando si secca? Una vera tragedia! Il problema sta nell’eccessiva ossigenazione e disidratazione del prodotto. Non metterci niente dentro, altrimenti sai che spreco e che danno alla salute? Ecco il trucchetto per rimediare ad un mascara secco.

Come già detto, il mascara è perfetto per accentuare l’intensità degli occhi. Ne esistono di tutte le tipologie. Sai che se hai l’occhio più grande è bene provarne uno con lo scovolino sottile?

Invece, se hai l’occhio più piccolo e allungato, sarebbe meglio provarne uno volumizzante. Esistono persino soluzioni che hanno entrambe le possibilità, rendere le ciglia chilometriche e più consistenti.

Ma attenta, perché gli occhi con delle ciglia che sembrano le zampette di un insetto, sono un incubo! Questo accade in due situazioni. La prima è quella più comune, cioè quando si mette troppo prodotto e non lo si distribuisce per bene. Sai che esistono brand che realizzano il prodotto con particelle di carbonio che lo rendono molto più resistente?

In ogni caso, qualsiasi tipo di mascara acquisterai nel tuo negozio di fiducia, può causarti una situazione terribile in volto quando si secca. Appunto, la seconda situazione in cui il prodotto avrà l’effetto inverso, cioè incappuccia lo sguardo e lo rende spento, è quando diventa duro come un macigno!

Sai che in questo modo il rischio di infezioni aumenta? Con questo trucchetto non accadrà più niente di tutto questo.

Se il mascara è secco, usa questo trucchetto formidabile!

Non è solo uno l’aspetto da evidenziare, ma ce ne sono diversi. Tra i vantaggi oltre alla possibilità di evitare delle infezioni che possono provocare congiuntiviti e patologie dolorose e antiestetiche, c’è quello economico. Perché non solo darai una nuova vita ad un prodotto che credevi fosse giunto al termine dei suoi giorni, ma posticiperai nel tempo l’acquisto di uno nuovo! Insomma, che aspetti? Ecco di cosa si tratta.

Non dovrai fare nient’altro che prendere tutti i mascara che hai messo da parte e renderli nuovi di zecca. Qui è necessario farti un appunto che è molto importante. Potresti aver contribuito a rendere secco il prodotto a causa di un gesto da te compiuto.

In principio, ti abbiamo indicato la parola ossigenazione e disidratazione, ciò avviene quando non usi correttamente scovolino e trucco. Questo perché ogni qual volta che o applichi non dovrai mai e assolutamente creare aria all’interno del contenitore.

Le due condizioni si realizzano quando l’eccesso d’aria si accumula all’interno, provocandone il guasto a tutto gli effetti. Lo intravedi subito quando metti il prodotto sulle ciglia.

Come fai a creare un danno così enorme? Semplicemente con un gesto, quello di far entrare ed uscire lo scovolino con energia e velocità: mai farlo, comprometteresti il prodotto! Allora, come fare per salvare il salvabile?

Prendi i tuoi mascara, come già detto, ed immergili chiusi in un contenitore di acqua bollente. Fai attenzione a non far entrare acqua all’interno, altrimenti creeresti del ristagno che a sua volta provoca delle muffe! Quindi, non fare un errore evitabile, e dopo aver immerso il mascara nell’acqua calda, lascia per 10-15 minuti.

Estrai lo scovolino con cura, appunto senza fare entrare aria, et voilà il gioco è fatto! Riprova a fare lo stesso gesto più volte se pensi che sia ancora duro, ma è una garanzia, lo farà diventare come nuovo.