I tuoi cassetti sono in disordine e i vestiti sempre stropicciati? Risolvi ogni problema con questi trucchetti!

I tuoi cassetti sono sempre in disordine, non trovi mai i tuoi vestiti e quando li trovi sono stropicciati e immettibili? Se questo è il tuo problema sei sulla guida di stile giusta! Ecco i trucchetti che semplificheranno la vita in casa!

Avere i cassetti in disordine è l’incubo di ogni donna, perché non troviamo mai i capi che ci servono e neanche il tempo necessario per riordinare il nostro armadio a dovere. Da oggi tutto cambierà, perché stiamo per scoprire i trucchetti per riordinare i cassetti che ti salveranno la vita e tantissimo tempo!

Il tempo è vitale! Riuscire a ritagliarsi dei minuti di libertà durante la giornata è un privilegio che ci dobbiamo concedere, per passare del tempo di qualità con le nostre famiglie, amici, o semplicemente per rilassarsi sul divano bevendo una tisana calda.

Questo però non può accadere, ad esempio, se le nostre abitudini sbagliate finiscono per mettere in costante disordine la nostra casa. Quindi ogni minuto libero diventa rilegato alla riorganizzazione degli spazi interni. Una delle camere che più occupa tempo in assoluto è la camera da letto, con gli armadi e cassetti vari che diventano in pochissimo tempo degli sgabuzzini in cui riponiamo la qualunque.

Da oggi questa situazione cambierà, perché stiamo per scoprire alcuni trucchetti semplicissimi che ci aiuteranno a organizzare i cassetti in disordine e a salvarci tantissimo tempo! Siete pronte? Iniziamo!

Cassetti in disordine e vestiti stropicciati? Non se segui queste regole: organizza i tuoi vestiti in questo modo!

Ognuno di noi possiede il proprio modo personale per organizzare gli spazi interni, soprattutto gli armadi. Però alle volte questi metodi non funzionano, e ci ritroviamo ad avere armadi e cassetti completamente disordinati. Esistono dei trucchi, però, che ci cambieranno la vita e i nostri cassetti non saranno più in disordine!

Per organizzare al meglio i nostri cassetti i passi da compiere sono tre:

decluttering

pulizia

organizzazione/sistemazione.

Il decluttering è il primo step. Togliete tutto il contenuto dai vostri cassetti. Se vi rendete conto che molti capi sono rovinati, riciclate o buttate. Se avete capi, invece, che non indossate regalate, donate o vendete. Sicuramente tenere nei cassetti vestiti che non mettete da anni non farà che provocare caos inutile!

La pulizia è uno step fondamentale, perché se i vostri cassetti sono sempre puliti e ordinati anche i vostri capi lo saranno e dureranno di più nel tempo. Quindi panno in micro fibra umido, uno spruzzo di sgrassatore senza candeggina e inserite un profumatore in bustina per ogni cassetto!

Una volta terminati i primi due step siamo pronte per riempire i nostri cassetti. Come fare?

dividete per categoria. Capi intimi al primo cassetto. Utilizzate i divisori, così da trovare subito ciò che cercate. al secondo cassetto inserite i maglioni pesanti. Non piegate mai le vostre maglie. Il segreto per avere i vostri capi sempre è arrotolarli su se stessi. Prendete un maglione pesante, piegate le estremità verso l’interno e arrotolatelo. Poi posizionate le vostre maglie una accanto all’altro, e non una sopra l’altra. In questo modo vedrete subito dove si trovano le vostre magliette una volta aperto il cassetto. stessa cosa vale per i pantaloni, che andranno riposti in un cassetto a parte, per non creare confusione. Piegateli in due dal cavallo, poi arrotolateli partendo dal basso. Riponeteli nei cassetti uno accanto all’altro. In questo modo non saranno mai stropicciati! A proposito, I look più IN da indossare ad ottobre. Sarai davvero fashion questo autunno!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come riorganizzare i cassetti in disordine in pochi step.

Alla prossima guida di stile! Per conoscere tutti i segreti dal mondo della moda, e non solo!