Stivali che passione! Il passo vincente inizia con questi nuovi modelli

Stagione che arriva, stivale che trovi. Questa volta, poi, ci sono modelli davvero bizzarri che sfidano il nostro coraggio e, talvolta, il buon gusto (va detto). Vediamo insieme la top five dell’autunno.

A prescindere dall’effettiva necessità, di “borse e scarpe” non ne abbiamo mai abbastanza. Piuttosto rinunciamo a qualche abito ma guai a farci sfuggire l’accessorio visto sul nostro settimanale preferito o, più probabilmente, su Instagram. Riguardo agli stivali c’è un ritorno a centro della scena e, più di décolleté e slingback, infatti, ci fanno impazzire.

Guardiamo le proposte di fascia alta direttamente dalle passerelle.

Stivali autunno – inverno 2022: ecco quali sono i più desiderati del momento

Lo stivale Baguette con punta squadrata di Fendi sta andando a ruba. È interamente fatto in ciniglia con motivo FF jacquard nei toni delicati tortora e beige ed ha il classico motivo FF intagliato. Costano 1350 euro e sono disponibili anche nella variante nero – blu jeans.

Abbiamo analizzato i trucchi per sembrare più alte con stivali ed altre calzature basse ma a colpirci oggi sono le forme ed i colori di modelli in bilico tra un passato lontano ed il futuro più o meno prossimo.

Con gli stivali Blade Mermaid di Casadei (1150 euro) l’attenzione sarà su di voi. Le paillettes dorate sovrapposte, la punta stretta ed il tacco in tinta super sottile, sono caratteristiche uniche ed originali che lo portano tra i migliori della stagione. Certo, deve piacere il genere ma con un outfit semplice ed il focus su questi scintillanti Blade si potrebbe avere la svolta.

Gli stivali in nappa rosa caramella di Jimmy Choo riportano agli anni Ottanta anche chi non li ha vissuti ma solo visti nei film. Il colore è attualmente uno dei più glamorous e lo vedremo anche nel 2023 quindi meglio agire di shopping prima che finisca il nostro numero (nel lusso finisce tutto molto rapidamente). Bello il dettaglio del bracciale alla caviglia; il prezzo è di 1495 euro.

Con Giuseppe Zanotti ecco gli stivali Morgana poco sopra la caviglia, bordeaux lucidi ma, soprattutto, con plateau xxl. Ottimi per serate alla moda, sono in vendita sul sito ufficiale del brand a 950 euro.

Si cambia genere con lo stile giovane ed estroso con la proposta della collezione Adidas per Gucci (1390 euro). Il normalissimo stivale in cuoio che non passa mai di moda è rivisitato dalle iconiche tre linee bianche del brand sportivo. Le alternative possibili sono bianco e nero o celeste e bianco.

Le scarpe dicono molto, moltissimo, di una persona. Anche per questo è bene scegliere qualcosa che ci rappresenti fino in fondo e, se possibile, orientarsi su marchi Made in Italy.

Silvia Zanchi