I bruciatori del gas rovinati sono un incubo da vedere ad occhi aperti quando la cucina è linda e pulita! Non sostituirli, fai questo piccolo gesto, torneranno nuovi.

A volte, basta un pizzico di fantasia per stravolgere i propri piani, e altrettanto ingegno per salvaguardare la tua casa! I bruciatori del gas sono una disfatta per molti perché capita spesso, è la normalità in ogni cucina, che con il passare del tempo si opacizzino, o peggio risultino solo vecchi e logorati. Non temere, non spenderai un occhio della testa, ma ti basta davvero un prodotto ed un gesto per rivoluzionare la situazione totalmente a tuo favore!

Nella maggior parte delle cucine i bruciatori del gas sono un problema, quindi non disperare perché non sei l’unica che ha questo problema. La cosa che più infastidisce è che capita pure quando hai da poco acquistato una cucina nuova di zecca! La verità però non è solo nell’eccessivo utilizzo degli oggetti, ma anche nella corretta manutenzione.

La manutenzione anche del più piccolo suppellettile e strumento della tua casa è fondamentale. In primis, perché spendere e spandere non è il caso, soprattutto quando si tratta di oggetti utili. Inoltre, ci sono tante soluzioni anche vantaggiose che possono ribaltare la situazione.

I bruciatori del gas una volta lavati sembrano ancora macchiati, nonostante tu li abbia lavati a modo e con prodotti costosissimi! Ebbene, metti da parte quegli agenti chimici e tossici, perché vogliamo farti un regalo di benessere, non solo un vantaggio economico.

Sfruttare trucchetti pratici e convenienti è utile soprattutto quando si sostituiscono prodotti inquinanti, con altri totalmente green ma più funzionali! Questo gesto a favore della natura è importante, perché è dagli scarichi di casa tua che le acque sporche arrivano direttamente nei mari e fonti naturali.

Essere rispettosi verso Madre Natura è il primo passo per prendersi davvero cura dell’ambiente, e avere delle soluzioni che ci permettono uno stile di vita adatto e funzionale. Fidati che non comprerai più prodotti inquinanti!

Non buttare i bruciatori del gas, c’è un rimedio perfetto!

Come già accennato, non dovrai assolutamente spendere soldi, né tantomeno impazzire a trovare il prodotto salva-fornelli che ti stiamo per indicare. Segui i singoli passaggi con cura, perché l’efficacia sta proprio nel riprodurre le stesse azioni con i seguenti tempi. Che stai aspettando? Salva il salvabile! I tuoi vicini vorranno sapere come hai fatto, consigliali e ti ringrazieranno a dovere.

I bruciatori del gas sono delle parti fondamentali nella tua cucina, senza non potrai accendere il fuoco e cucinare! Non aspettare il corriere che ti porti i pezzi di ricambio, perché adesso aumentano anche i costi di spedizione. Tutto quello di cui hai di bisogno è prendere un solo prodotto che magari è proprio posizionato al fianco dei fornelli.

Cosa utilizzi di solito per condire l’insalata? Oltre il sale da cucina, utile per sgrassare e smacchiare le zone più ostinate, c’è un altro alleato: l’olio extravergine d’oliva!

Fai in successione questi gesti e i bruciatori del gas torneranno come nuovi. Lavali con cura, e dopo averli asciugati versaci sopra una goccia di olio d’oliva e stendi per bene il prodotto su tutta la superficie del bruciatore.

Dopo prendi un pezzo di carta assorbente e con questo avvolgi pezzo per pezzo. Lascia riposare 10 minuti, e poi scarta il tuo bruciatore, sarà tornato come nuovo! Guarda questo video per imparare la tecnica infallibile e non commettere più errori:

Alla fine risciacqua tutto il prodotto in eccesso sopra la superficie dei bruciatori del gas, et voilà il gioco è fatto, guarda che risultato strabiliante.