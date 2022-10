Punti neri addio, ti servono solo 2 ingredienti e pochi minuti del tuo tempo

Gli inestetismi della pelle sono un incubo per molti, soprattutto i punti neri: con questa tecnica gli dirai addio, e avrai un viso luminoso!

Prendersi cura di sé è un gesto d’amore importante, ma a volte viene dato per scontato. Ci sono persone con una genetica tale da garantire un viso libero da qualsiasi impurità, ma nella maggior parte dei casi ci sono dei nemici della pelle intollerabili: i punti neri. Questi non solo contribuiscono a rendere il viso meno fresco e pulito, ma finiscono anche per far ammalare l’epidermide. Fare un’adeguata skincare è il primo passo, ma per una pulizia profonda e delicata devi conoscere il nostro trucco.

La skincare non va assolutamente dimenticata, va fatta per più ragioni. La prima tra tutte è quella inerente il fatto che bisogna idratare ed igienizzare per bene l’epidermide. Specialmente la zona del viso, perché è quella che più tra tutte viene esposta agli agenti inquinanti dell’atmosfera.

L’inquinamento provoca danni che a lungo termine provocano il progressivo invecchiamento della cute, e in casi estremi anche il contagio di alcune patologie. Soprattutto è bene sapere che curare il proprio aspetto non solo è un toccasana per la salute dal punto di vista fisico, ma anche a livello mentale ci sono molti giovamenti.

Questo perché anche la psiche merita la giusta attenzione, e avere un rapporto sano tra mente e corpo, fortifica il sistema immunitario. Nello specifico, oggi tratteremo un metodo che va bene per la maggior parte delle pelli, anche quelle più sensibili.

Quante volte ti sarà capitato di sentir bruciare il viso a causa delle maschere e delle creme commerciali? Questo accade perché sono sì efficienti per la loro principale funzione, ma per il resto possono provocare gravi danni. Oltre alle possibili allergie, c’è una questione che molti non considerano e causano un grande errore: sono ricche di parabeni, siliconi plastiche!

Per cui se vuoi curarti davvero, impara dei piccoli rituali di bellezza. La gestualità unita alla consapevolezza della cura di sé, sarà la tua arma vincente contro l’invecchiamento e i danni dei prodotti più costosi e venduti.

Siamo giunti ad un altro punto fondamentale: questo metodo è economico! Quindi, pensa a tutti i vantaggi che avrai. Segui passo passo le nostre tecniche, e ne resterai estasiata!

Addio punti neri, ecco come fare in due semplici mosse

Cosa sono i punti neri? Per combattere il principale nemico della pelle, è bene capire di cosa si tratta, perché si accumula sul viso e come evitare la sua presenza. Questi non sono nient’altro che i tuoi pori ostruiti da cellule morte ed eccesso di sebo. Così piccoli, ma al tempo stesso così disgustosi! Insomma, alcune volte neanche si percepiscono, ma a lungo andare causano malessere per la pelle.

Stiamo per svelare la ragione delle impurità del tuo viso! Ebbene, la causa di tutti i tuoi nervosismi dovuti ad un viso spento, poco luminoso e contraddistinto dai segni dell’acne, sono proprio i fatidici punti neri!

La verità sta proprio in questi piccoli nemici della salute della tua epidermide. Questi a primo impatto sembrano innocui, anche se dopo aver scoperto cosa sono, risulta ancora più impellente la determinazione nello scacciarli.

Appunto, sono proprio i punti neri coloro i quali causano infiammazioni della pelle, le quali nel corso del tempo si tramutano in acne! Per questo la pulizia del viso va fatta a fondo, altrimenti senza prevenzione, quella giusta, il tuo viso andando avanti con l’età sarà sempre torturato e trattato in maniera errata.

Quindi, adesso che tutto è più chiaro, prendi questi due semplici ingredienti e prepara la maschera fai da te anti-impurità! Per prima cosa lava con acqua tiepida ed un detergente naturale il viso. Prepararlo al trattamento è fondamentale, così da rendere l’azione contro i punti neri ancora più efficace.

Dopo averlo fatto e aver asciugato il viso con una tovaglia chiara di cotone, dovrai prendere gli ingredienti che ti stiamo per indicare. Metti in una ciotola un cucchiaio di farina e un albume d’uovo, e mescola per bene finché i prodotti non sono del tutto amalgamati.

Il composto dovrai applicarlo sul viso pulito ed asciutto, lasciandolo in posa per circa 15 minuti. Passato il tempo risciacqua con acqua tiepida, e alla fine passaci una crema idratante!

Ti conviene ripetere questo gesto una volta a settimana se hai la pelle grassa, se più secca puoi distanziare nel tempo la pratica. Vedrai che viso luminoso, morbido e pulito avrai!