Una Vita, arrivo inaspettato ad Acacias, Genoveva sotto shock

Anticipazioni Una Vita. Un nuovo misterio arrivo scombussolerà Genoveva Salmeron e Acacias intera. Ecco cosa succederà e di chi si tratta!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: arriva Gabriela, la figlia segreta di Genoveva

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e per questo le vicende stanno diventando sempre più contorte e ingarbugliate, soprattutto in fatto di tradimenti e passioni.

Nelle ultime puntate della soap iberica arriverà un nuovo personaggio pronto a scombussolare le vite degli abitanti di Acacias e soprattutto quella di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Si tratta di Gabriela (Lidya Pavon), la figlia segreta della dark lady.

Ebbene sì, Genoveva ha una figlia. La storyline aveva preso piede quando la dark lady ha appreso la morte della zia Enriqueta. Una notizia, questa, che le verrà data dal cugino, ancora residente a Bilbao, la sua città natale. L’uomo aveva rivelato alla dark lady che la defunta aveva confessato un segreto alla giovane Gabriela. Un segreto che avrebbe dovuto continuare a rimanere tale.

Appresa la notizia, Genoveva ha dunque tentato un atto estremo ingerendo un intero flacone di sonniferi per farla finita, portando di fatto a mettere fine alla gravidanza attuale.

Comunque sia, nelle prossime puntate vedremo finalmente la giovane Gabriela. La ragazza si presenterà ad Acacias e chiederà a Servante (David V. Muro) e Fabiana (Inma Perez Quiros) dove si trova il civico 38. Appena lo troverà, la fanciulla busserà quindi a casa di Genoveva e si presenterà a Marcelo con il cognome Salmeron. E’ davvero la figlia di Genoveva? Se sì, perché l’ha tenuta nascosta? Lo scopriremo presto.