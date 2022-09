Le erbe infestanti sono nemiche del tuo giardino, ma con questo trucco saranno solo un ricordo lontano. Pensa che te le dimenticherai persino!

L’ecosostenibilità è di casa, ed è mediante della pratiche del tutto naturali e pratiche che è possibile eliminare le erbe infestanti. In commercio ci sono tanti prodotti ricchi di sostanze chimiche e tossiche che rischiano di precludere la salute. Questi inoltre non fanno solo del male a te e alla tua famiglia, ma anche al resto delle piante! Senza aver paura di ingerire prodotti tossici, ecco il trucco adatto a te.

Il trucco perfetto per eliminare le erbe infestanti dal giardino non prende in considerazione l’utilizzo di prodotti né tossici, ma neanche costosi. Appunto, dovrai riciclare qualcosa che già possiedi, e lo riutilizzi in modo pratico.

Prendi guanti, pala e una buona dose di umorismo, perché con il sorriso è possibile fare una rivoluzione green nel proprio giardino.

Con queste mosse le erbe che danneggiano il tuo prato fiorito verranno eliminate del tutto.

Dire addio alle erbe infestanti nel giardino è possibile con questo trucco!

Non servono diserbanti, perché questi fanno del male all’ambiente. Al di là del fatto che possono essere accidentalmente ingerite da te e i tuoi familiari, questi prodotti tossici sono altamente inquinanti. Quindi, se da un lato l’azione di eliminare le erbacce è efficace, dall’altra parte rischi davvero di danneggiare a lungo termine le bellezze di Madre Natura.

Qual è l’oggetto che più tra tutti migliora la convivenza con le erbacce infestanti? Si tratta di un oggetto che riutilizzi, e che ti abbiamo già consigliato sopra. Dovrai prendere dei giornali vecchi e il gioco è fatto!

Il trucco del giornale è così pratico che una volta adottato e visti i risultati, non crederai ai tuoi occhi. Soprattutto ti farai due conti e penserai a quanti soldi spesi in diserbanti inquinanti e costosi, e a come invece la pratica è più facile del previsto.

Prendi dei vecchi giornali, ovviamente dopo averli letti perché la cultura e la conoscenza della società vanno prima di tutto. Dovrai stenderli proprio nell’area che vorresti diserbare.

Diciamo che prima va scelta la zona del terreno che più tra tutte è infestata da queste piante. Ma prima di applicare i fogli di giornale, questi vanno bagnati con dell’acqua. Devono risultare umidi, ma non devo distruggersi al tatto, altrimenti l’azione che serve non si attuerà.

Dopo di ciò si applicano proprio in quella zona e si preme fortemente contro il terreno, fino a farli aderire del tutto. Ricopri con un po’ di terra, e aspetta del tempo, giusto quello che ti serve per riscontrare quanto sia efficace il trucco.

In questo modo l’ossigeno e il calore del sole non alimenteranno le erbacce infestanti, che alla fin dei conti sono pur sempre delle piante.

Se precludi loro le condizioni per crescere, non si prolificheranno! Inoltre, dulcis in fundo, la carta di giornale è biodegradabile, quindi non solo non le farai crescere, ma non causerai alcun danno all’ambiente.

Insomma, più pratico ed efficace di così, provaci e vedi che succede!