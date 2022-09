Anticipazioni Beautiful, il limbo di Quinn, Carter o Eric?

Anticipazioni Beautiful. Quinn Fuller si trova davanti ad un bivio: restare con suo marito Eric o farsi travolgere dalla passione per Carter? Scopriamo insieme cosa succederà!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful per questo autunno 2022!

Beautiful anticipazioni: Quinn in difficoltà per Eric e Carter

Nuove anticipazioni sulle puntate italiane di Beautiful. Nelle prossime puntate vedremo Quinn Fuller Forrester sempre più indecisa sul suo futuro e sull’uomo con cui voler passare il resto della vita, Eric o Carter?

Nelle puntate italiane della soap più longeva, Beautiful, i telespettatori italiani assisteranno a una storyline più forte degli ultimi anni di programmazione, ossia quella del tradimento di Quinn.

La donna si troverà di fronte ad un grande bivio, incerta se continuare la relazione d’amore con l’avvocato Carter Walton oppure farsi indietro per non turbare ulteriormente i sentimenti del marito Eric Forrester. Il dubbio principale le verrà quando ascolterà di nascosto una conversazione fra Ridge e Carter in cui il figlio di Eric cercherà di capire se l’amico non sia stato vittima della manipolazione di Quinn.

Tra il giusto e il sbaglio, Quinn cercherà di fare luce sui suoi peccati e allo stesso tempo darà una parte di colpa ad Eric per averla messa da parte. Se da un lato il Forrester riuscirà a perdonare l’avvocato non sarà così anche per la moglie. Addirittura, secondo le anticipazioni Eric vorrebbe eliminare per sempre la sua linea di gioielli.

Nel contempo, Carter e Quinn ripensano con nostalgia alla loro relazione, anche se hanno deciso che deve finire per sempre.