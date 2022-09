Test del lunedì, dimmi come ti prepari per il lavoro e ti dirò chi sei!

E’ arrivato il tanto temuto lunedì, ma con questo test tutto sarà più leggero: come ti prepari per andare al lavoro? Occhio alla scelta, determina chi sei.

Come ogni settimana non possiamo non iniziarla con un test del lunedì per giunta con protagonista il lavoro. Ognuno ha la sua mansione, c’è chi lavora per vivere e chi vive per lavorare, insomma, la linea è così sottile che alla fin dei conti stressa chiunque. Con l’augurio che tu cara amica abbia passato un weekend spensierato, ti facciamo compagnia nel cominciare la settimana. Sei pronta? Ci pensiamo noi a caricarti!

Il lunedì può davvero essere una giornata pesante e vissuta con ansia. Ciò dipende da diversi fattori, il primo lo abbiamo accennato sopra. Ti ammazzi di lavoro? Perché se accade questo nella tua vita, per quanto appagante e soddisfacente possa essere, ti chiediamo di fermati. Ammalarsi di lavoro, non fa bene a nessuno, neanche al peggior stacanovista!

Appunto, ogni lavoro è diverso, c’è chi ha la fortuna di svolgere quello dei sogni, oppure c’è chi nonostante abbia raggiunto grandi obiettivi, viva con frustrazione perché le sue aspettative sono state tradite. Insomma, per una cosa o un’altra, tutti vivono alti e bassi, anche il manager di successo che ti sembra irraggiungibile!

Il test del giorno, appunto ha come protagonista il tuo personalissimo e “terrificante lunedì”. La nomea terrorizza più del giorno di Halloween al quale ci stiamo avvicinando. Il prossimo test sarà sicuramente dedicato alla paura: ti spaventa di più una storia dell’orrore o il lunedì?

Al di là dell’ironia, oggi la sfida ha che fare con il tuo lavoro, e soprattutto con te stessa. Come affronti le giornate? Nello specifico, il quesito che ti sottoponiamo è il seguente: come vivi il lunedì quanto torni al lavoro dopo il weekend?

In base alle scelte da te fatte determineremo che tipo di persona sei, soprattutto esaminando le tue capacità di risoluzione dei momenti di difficoltà. In base al tuo modo di gestire, organizzare e risolvere, scopriremo quanto sei pronta alla settimana!

Nella prima opzione, la A abbiamo a che fare con una persona che il lunedì è già pronta, perché il giorno prima si è non solo coricata prestissimo facendo skincare, ma ha anche preparato tutto l’occorrente. Con l’agenda aggiornata, nessun capo farà paura!

Invece, nella seconda scelta la B c’è una personcina che è tutto l’opposto della precedente. Si organizzerà all’ultimo minuto, e proprio per questo non arriverà mai a fare tutto quello che sperava prima dell’inizio della settimana. Oltre all’agenda da aggiornare, c’è l’intero database mentale: il lunedì è tutto un programma!

L’ultima condizione è quella posta alla lettera C cioè possiamo riportare il classico lunedì di chi è fisicamente pronto, ma mentalmente finisce per combinare sempre qualche guaio: almeno un oggetto viene dimenticato! Quindi, tra l’agenda e la testa, dimmi un po’ cosa si è soliti a lasciare a casa!

Rileggi con attenzione, perché il risultato non è poi così scontato. Capire chi sei non dipende soltanto da queste risposte, ma anche dal come affronti la vita.

Risultato test del lunedì, ecco coma vai al lavoro!

Arrivati a questo punto pensi che ti daremo il risultato? Ancora no, perché ti poniamo un’altra domanda: che cosa fai quando il tuo capo ti riprende? A lo affronti senza battere ciglio, non dubiti mai di te; B ti scusi, e abbassi la testa dicendo che non accadrà più; C ti ricomponi, chiedi spiegazioni, e poi agisci di conseguenza. Allora, che aspetti? Valuta ancora le tue scelte, dalle ultime determineremo che persona sei al lavoro.

Ricorda che qualsiasi sia la scelta da te posta, non c’è nulla di cui vergognarsi. Ognuno deve essere libero di essere ciò in cui crede. Anche sbagliando entrano in gioco le proprie caratteristiche, a volte anche quelle migliori!

Perché è nei momenti in cui arrivano grosse difficoltà, come un ritardo, un errore di analisi o una risposta mancata, che si dimostra di che pasta si è fatti. A prepararsi in tempo siamo tutti bravi, specialmente chi è “preciso fino al midollo”, ma davanti all’imprevisto non tutti rispondono allo stesso modo.

Per queste ragioni ti abbiamo sottoposto due domande. La prima ha a che fare con un momento di organizzazione, la seconda invece riguarda quando avviene l’inaspettato. Cosa ti fa più paura? Di sicuro, la prima risposta è sempre il lunedì! Torniamo a noi, ecco i risultati.

Se le tue risposte sono più o meno così A/A- A/B- A/C significa che sei una persona forte e precisa, ma non sei avulsa dal lasciarti andare alle emozioni. L’imprevisto è fuori dalla tua “ferrea organizzazione”, è il tuo nemico. All’apparenza sei una roccia, ma sotto sotto specialmente quando sei sotto pressione, entrano in gioco le tue fragilità, e non riesci a nasconderle. In questo, non c’è nulla di male, anzi è meglio sbagliare che sembrare degli autonomi. Inizi meglio delle altre il lunedì, ma la tensione a lungo andare danneggia la tua resistenza. Consiglio: le emozioni possono sconvolgere specialmente davanti all’imprevisto, inizia a lavorare su te stessa. Sembra una frase fatta, ma solo scoprendo le paure più profonde le ansie possono fluire via.

Mentre, se il quadro che ti rappresenta è il seguente B/A- B/B- B/C sei quel classico tipo che vive il momento: niente viene programmato, tu lavori a braccio! Ebbene, hai una forte creatività e senso di adattamento, sei malleabile all’imprevisto, e non ne hai paura. Anzi l’adrenalina è quello che cerchi, per questo non sei precisa come l’amica sopra, non è proprio nelle tue corde. Il lunedì all’inizio ti fa paura, ma poi ti lasci andare e lo prendi per come viene nel bene e nel male. Consiglio: sei intelligente e dinamica, ricorda che però non sempre le tue doti risolvono ogni situazione. E’ vero che a certi capi non importa l’estro, quindi un pizzico di precisione ci vuole.

Infine, se le ultime risposte sono queste C/A- C/B- C/C sei abbastanza pronta, ma non sei rigida e chiusa in degli schemi preconfezionati: con te si ha a che fare con l’anticonformista per eccellenza! Sei imprevedibile, quindi sei tu l’imprevisto in persona! Perché conscia di avere la testa per aria, ma l’organizzazione non ti manca. Vivi anche tu un po’ al momento, ma non sei sprovveduta: sei a modo tuo. Hai una personalità forte, il lunedì ti spaventa meno delle altre, ma una cosa è certa all’imprevisto tuo amico non sempre rispondi nel modo giusto. Consiglio: imparare dal rigore degli altri e conoscere il sapersi lasciare andare, sono due facce della stessa medaglia, ricerca il tuo equilibrio.

Ci abbiamo azzeccato con il test del lunedì con protagonista il lavoro? Se ti è piaciuto, ci vediamo al prossimo studio, così potrai conoscerti meglio e valorizzare la tua persona al massimo delle capacità che possiedi.