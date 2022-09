Anticipazioni Beautiful, Una Vita: nuovi arrivi nella famiglia Forrester

By

Anticipazioni Beautiful, Una Vita. Tutto quello che succederà dal 26 settembre all’1 ottobre 2022 nelle nostre soap preferite. Scopriamolo insieme!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Anticipazioni settimanali di Beautiful: ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate in onda questa settimana di Beautiful Steffy Forrester conoscerà i genitori di Finn.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 i telespettatori italiani potranno finalmente conoscere i genitori adottivi di John Finnegan, il bel dottore che ha rapito il cuore di Steffy Forrester.

Seppur inizialmente il giovane Finn cercherà di deviare il discorso sui suoi genitori, la Forrester sarà sempre più pressante affinché possa conoscere i suoi genitori prima del matrimonio. E così sarà.

I genitori adottivi di Finn, Li e Jack Finnegan appariranno finalmente sul piccolo schermo per conoscere la futura nuora e il nipotino. Sarà in questa occasione che Finn rivelerà alla futura moglie di essere stato adottato. Jack e Li incontreranno anche tutta la famiglia Forrester al completo e nell’occasione dell’incontro, Steffy e Finn annunceranno finalmente le loro imminenti nozze, fra emozione e commozione generale.

Nel frattempo Eric e Quinn si trovano sempre più verso un bivio. Dopo che Eric ha scoperto il tradimento della moglie con l’avvilente avvocato Carter deve prendere una decisione sul futuro del suo matrimonio. Quinn, dal canto suo, cercherà in ogni modo di sottolineare al marito il fatto che si è trattato solo di un errore. Eppure, non appena ci sarà nuovamente l’occasione tornerà fra le braccia focose di Carter.

Apparentemente sembra che Eric stia meglio lontano da Quinn, e la nuora e il figlio Brooke e Ridge non perdono occasione per farglielo notare.

Una Vita, anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà!

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Dopo il salto temporale e la pausa estiva, Acacias ci accoglierà nuovamente nel suo mondo fatto di palazzi e pettegolezzi e nelle vite dei nostri amati e odiati protagonisti seppur per pochissimo tempo. Infatti la stagione e la soap sta per giungere alla sua naturale fine.

Aurelio Quesada non perdona anzi è sempre pronto a ricattare qualcuno. In questa occasione il messicano si scaglierà contro Gaztelu e lo ricatterà con delle foto per i suoi amori omosessuali, obbligandolo a sostenerlo sul suo quotidiano. Così farà. Anche se David lo invoglierà il giornalista a vendicarsi di Aurelio.

David è sempre più vicino a Valeria, i due si scambiano dolci effusioni e baci e proprio in una di queste occasioni verranno scoperti e visti da Rodrigo, il marito di lei. Mentre l’inaugurazione del laboratorio va avanti, Valeria chiederà scusa al marito e gli chiederà di darle una seconda possibilità. Così Rodrigo accetta con entusiasmo.

Nel contempo Aurelio intimerà David di dimenticarsi della giovane e lo costringerà a voltare pagina e andare via dal quartiere di Acacias.