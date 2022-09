Orecchini, collane, bracciali: cosa desideriamo dopo la Milano Fashion Week

Abbiamo visto le collane a catena grossa, i set di anelli coordinati, gli orecchini oversize e molto altro nel corso degli ultimi mesi. Oggi però ci occupiamo di quei gioielli preziosi che hanno fatto colpo alla MFW.

Ci sono gli accessori – bijoux e poi ci sono i gioielli. Spesso vengono messi nello stesso “elenco” ma è bene distinguere ciò che, oltre ad essere realmente prezioso, richieda una lavoro ed una preparazione tutt’altro che indifferenti. Resteremo in budget di media importanza perché ok che sognare sia gratis è evidente ma è altresì bello poter aggiungere tutto ciò alla nostra reale wishlist.

Scopriamo le creazioni più belle viste durante la Milano Fashion Week.

I gioielli italiani che conquistano il mondo durante la settimana della moda

Dalle scarpe della primavera – estate 2023 viste al Micam ai gioielli presentati nei giorni scorsi, il passo è breve. Tra un evento e l’altro le addette ai lavori – e non solo – hanno avuto la possibilità di osservare da vicino le nuove proposte delle prestigiose firme di preziosi italiani.

All’evento di Leo organizzato da Zsuzsanna Szeker, erano presenti le favolose creazioni in diamanti (vero punto forte del brand) e gli anelli Cheope (2720 euro) a scelta tra oro giallo, bianco e rosa, con lavorazione, appunto, di diamanti e decorazioni piramidali al centro per un’allure rock ed al contempo chic. Questo brand esiste da ben venticinque anni, garantisce la lavorazione interamente fatta a mano in Italia e, come ci ha detto il fondatore Francesco Leo “il prezzo è reso possibile dalla nostra verticalità perché partiamo dal grezzo ed arriviamo al gioiello finale”.

Un must per molte donne dello spettacolo è Damiani. Fa parte della collezione Belle Époque la collana classica con ciondolo a croce in oro bianco e diamanti che si può portare quotidianamente sia con outfit eleganti che con capi casual. Il match con orecchini non è necessario essendo un gioiello che illuminerà il volto in ogni caso. Costa 2790 euro.

I gioielli di Lil Milan sono minimal e creativi anche nei nomi (si va da “primo bacio” a “niente di serio” o “promettimi” giusto per essere chiari anche nei regali). Il budget richiesto è più basso ed il target primario di riferimento, naturalmente, cambia di conseguenza. Si varia dai due bracciali “Giotto e Nude” in oro scontati a 135 euro al girocollo Goldie in oro giallo 9 carati e personalizzabile a 1060 euro.

C’è l’imbarazzo della scelta ma per ognuna di noi la soluzione più adatta quindi non resta altro da fare se non lanciarci nella scelta desiderata.

Silvia Zanchi