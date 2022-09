By

La tappezzeria fa le bizze e necessiti di un trucchetto infallibile? Cara amica, sei nel posto giusto: non andrai più all’autolavaggio, e i soldi saranno risparmiati.

A volte sembra scontato, ma trovare delle soluzioni pratiche e veloci può davvero salvare una giornata ricca di incombenze. Tra le attività che più annoiano c’è di sicuro l’andare all’autolavaggio, e si procrastina spesso. Il problema è che a posticipare non ci rimettono gli altri, quanto le condizioni della tua auto e la possibilità di avere a che fare con danni irreparabili! Quindi, se vuoi risolvere in quattro e quattr’otto senza avere le tasche vuote, segui questo trucchetto, la tappezzeria sarà come nuova!

Sedili, poggia testa e tappetini sono le aree più insidiose della tua auto, ci arriva praticamente di tutto! Dalla polvere alle molliche di cibo, fino all’assorbimento di tutto lo smog della città. Sai che oltre alla macchie di cibo e stantio per l’età dell’autovettura, l’inquinamento atmosferico favorisce il danneggiamento precoce della tappezzeria dell’auto?

Per non dimenticare l’uso quotidiano che ci fai, la tua auto è più maltrattata che altro, quindi correre ai giusti ripari è il minimo! Puoi fare tutto in modo green, senza sprechi e controindicazioni: solo vantaggi!

Non dovrai acquistare prodotti costosi, la qualità sta anche nei gesti più semplici, non devi per forza farti ingannare dalle pubblicità, oppure farti travolgere dalla pigrizia. Sistemare la tua auto è un gesto che può essere compiuto senza problemi, basta conoscere dei trucchetti infallibili.

E’ necessario informarti che non dovrai andare chissà dove a prendere il materiale che ti serve. Porta con te il minimo e vedrai che risultato!

Trucchetto infallibile: tappezzeria e interni ringraziano!

Sai che farai anche un favore all’ambiente? I prodotti che sono sul mercato sono validi, ma sono solo funzionali, perché per altro non rispettano altre circostanze. Danneggiano la natura e la tua auto! A lungo andare renderanno la superficie dei tuoi sedili sempre più fragile e rovinata. Appunto, con il passare del tempo è normale subire dei danni, ma velocizzarli non è il caso. Con il trucchetto del giorno, niente e nessuno ti fermerà.

Di sicuro, non ti fermerai più all’autolavaggio: tappa cancellata dalle tue incombenze! Se vuoi fare una pulizia totale ti consigliamo anche come agire nella parte esterna. Ti basterà utilizzare dell’acqua e del sapone vegetale, insieme sono potenti ed efficaci.

Mentre passando alla zona interna, qui bisogna essere un po’ più specifici, ma attenzione questo non significa complicarsi la vita, anzi questa soluzione ti semplifica tutto. Se il materiale è pelle o vinile, e hai delle macchie ostinate sai che il miglior smacchiante è il dentifricio? Esatto, si tratta di un oggetto che hai già in casa, non dovrai acquistare altro!

Se invece non hai macchie, “fortunato”, e devi semplicemente igienizzare ti conviene mescolare insieme: una porzione di acqua, due di aceto di vino bianco e una di olio di lino, insieme sono un mix potentissimo! La miscela igienizza, smacchia e profuma, rendendo più duraturo il risultato.

Passando ai vetri ti basta mettere insieme acqua ed aceto, vaporizzarci a un 6 cm di distanza, e via con una pezza delicata! Nessun alone o macchia persistente ti ostruirà la vista.

Infine, l’ultima chicca che stiamo per rivelarti è davvero preziosa. Se hai un cattivo odore in auto, perché hai dimenticato la spazzatura nel cofano o ti è caduto del cibo, ti basterà compiere un gesto salvifico per il tuo olfatto e la tua auto.

Cospargi i sedili di bicarbonato, e il gioco è fatto! Lascia agire il più possibile, anche per un’ora. Ricordati dove hai messo la polvere e poi passa con l’aspirapolvere, e vedrai che l’azione assorbente del prodotto sarà miracolosa!