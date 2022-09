Lifting del viso senza chirurgia: ti basta una spugnetta e ringiovanisci di 10 anni senza spendere un soldo

Desideri dare una ringiovanita al suo aspetto? Non preoccuparti, non devi ricorrere alla chirurgia: basta seguire questo trucchetto beauty.

Quante di noi desidererebbero ritrovarsi con un viso più giovane di 10 anni? Bè, adesso è possibile e no, non ci sarà bisogno di ricorrere ad alcun intervento chirurgico!

Grazie a TikTok siamo riusciti a scoprire molti trucchetti di bellezza super efficaci e anche questo che ti racconteremo non è da meno. Non ti resta che continuare a leggere per scoprire di cosa stiamo parlando.

Una spugnetta per ringiovanire

Negli ultimi giorni sta circolando sulla celebre piattaforma social un trucco beauty in grado di ringiovanire il proprio viso. Come? Semplice, tutto ciò che ti serve è una spugnetta!

In un battibaleno otterrai un look più luminoso e chic. Non c’è alcun dubbio che in questi anni TikTok sia diventato una fonte attendibile di conoscenze utili e di consigli ai quali molte di noi non avrebbero mai pensato. Inoltre, è riuscito a fornire alcuni dei trucchi più geniali di cui non sapevamo di aver bisogno quando si tratta di trucco, moda e capelli. Che si tratti del trucco per verificare se i jeans calzano senza nemmeno provarli o del modo migliore per ottenere una capigliatura alla Kate Middleton, TikTok ci ha insegnato tantissimo. Ora sta circolando un nuovo modo per ottenere il massimo risultato dall’utilizzo del correttore.

Anche se possiedi il migliore prodotto in circolazione, a fare la differenza è il posizionamento dello stesso. Infatti, il modo in cui lo si applica fa un’enorme differenza sull’aspetto del viso. Secondo numerosi video virali, l’applicazione di poche passate di correttore nei punti giusti dà l’impressione di un vero e proprio lifting istantaneo. E senza dover ricorrere al bisturi! Detto ciò, vediamo come si dovrebbe applicare il correttore per ottenere un viso ringiovanito. Invece di spalmare abbondantemente il prodotto su entrambe le occhiaie e farlo scendere sulle guance, il segreto sta nell’applicarlo nell’angolo interno dell’occhio, in una linea angolata dall’angolo esterno dell’occhio, nella piega esterna del naso e nell’angolo delle labbra.

Fatto ciò, non si dovrà fare altro che prendre una spugnetta make up e sfumare il tutto. Gli utenti hanno commentato il video pubblicato su TikTok e molti di loro sono rimasti a dir poco esterrefatti per l’ingegnoso trucco. Molti si sono ripromessi di provarlo. Un utente ha scritto semplicemente “Una rivoluzione”. Una persona ha aggiunto: “Il momento in cui hai scoperto che hai sbagliato a truccarti per tutto questo tempo”, mentre un altro ancora ha scritto: “Non vedo l’ora di provarlo!”.