Pierpaolo Pretelli si è lasciato a dare a una dichiarazione davvero inaspettata riguardo al GF Vip. Sarà infatti lui a condurre il GF Vip Party. Ecco cosa ha detto.

L’affascinante modello Pierpaolo Pretelli sta per tornare (con grande attesa di tutti) al GF vip, stavolta nel ruolo di conduttore del GF Vip Party insieme alla star nascente Soleil Sorge (lanciata proprio dal noto reality). Si promettono tanti colpi di scena, per la trasmissione, e Pretelli ha inoltre fatto una dichiarazione in merito che ha mandato i fan in visibilio. Ecco cosa ha affermato.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per cominciare e l’attesa Si fa Impaziente. Soprattutto perché stavolta a condurre l’attesissimo GF Party saranno proprio due stelle della TV e dei social, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. I due hanno già ottenuto grande notorietà grazie al programma, ma entrambi sono decisi a dare al pubblico il miglior spettacolo possibile. Vediamo cosa ha in serbo, in particolare, il tanto amato Pretelli.

Pierpaolo Pretelli, la bomba sul GF Vip: ecco cosa potrebbe succedere

Pierpaolo Pretelli, fidanzato dell’influencer Giulia Salemi (con cui forse è vicino il matrimonio), a cui è davvero legatissimo, condurrà il GF Vip party e i fan del programma non stanno già più nella pelle. Ecco cosa ha dichiarato l’ex gieffino in merito al tipo di conduzione che manterrà al GF Vip Party.

“Farò domande piccanti, cercherò di estrapolare rivelazioni da parenti, nonne e fratelli dei vipponi. Sarò un cacciatore di gossip, sempre con il sorriso”, ha rivelato bonariamente il modello e personaggio tv. “Spero di portare leggerezza e simpatia e poi farò qualche imitazione. C’è già un personaggio che, se entra, è mio!”. Pretelli (di cui di recente ha parlato anche la Gregoraci) ne ha poi approfittato per ringraziare Alfonso Signorini, senza il quale non avrebbe ottenuto la fama e il successo che ha adesso. Il modello ha poi evidenziato le principali differenze caratteriali tra lui e la fidanzata Giulia Salemi: “Per me con un sorriso passa tutto, mentre Giulia storce il naso, sbarra l’occhio, si capisce cosa pensa. Ogni tanto andrò a trovarla in studio, le porterò i biscotti”. Insomma, pare che i fan del Grande Fratello Vip dovranno prepararsi a un’edizione davvero scoppiettante!