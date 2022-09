Test bellezza, dimmi quale make-up usi al mattino e ti dirò chi sei!

Sveglia cara amica, sai che il make-up del mattino analizzato nel nostro test di bellezza rivela la tua personalità? Rimarrai sconvolta del risultato.

Ti invitiamo a leggere con attenzione il test di bellezza del giorno, perché è diverso da come te lo aspetti. Soprattutto è una rivelazione al mattino, specialmente quando il make-up vive un momento controverso. Devi fare in fretta e quindi fai qualcosa di arraffazzonato, oppure non riesci a rinunciare alla linea marcata del tuo kajal preferito? Insomma, il modo in cui ti trucchi rivela molte più cose di quelle che pensi.

Come ti senti al mattino? Di sicuro se la tua sveglia suona presto, non sarai fresca come una rosa! Dopo un miracoloso caffè che con la sua potente caffeina riattiva le facoltà di pensiero ed attenzione, ti salta subito in mente che oggi sarà l’ennesima giornata ricca di cose da fare.

Non disperare, perché tra una cosa e l’altra dedicare del tempo per te stessa nella risoluzione del test di bellezza può essere una risorsa importante. Amare sé stessi e dedicarsi alla scoperta di ciò che piace, fa stare bene e può valorizzare il look e l’umore! Queste attenzioni dovrebbero essere insegnate in un corso di sopravvivenza.

La ragione? In questo mondo fatto di stress, individualismo e poca cura per il piacere, dare la giusta carica d’amore a sé stessi è una vittoria! Per cui, adesso che ti sei concentrata e che sai che si tratta di un test imperdibile: scegli tra le opzioni qui riportate, quale ti rappresenta al mattino.

La prima opzione potrebbe non destare molto sconcerto, ma si tratta di un viso pulito e luminoso: cara amica, tu ami la routine! Per avere una pelle così splendente non basta la genetica, ma c’è bisogno di un’attenta skincare quotidiana e soprattutto mirata. Ti piace vivere appieno le giornate, ed il mattino ti fa meno paura. Tu esci senza trucco o con poco per più ragioni. Ma c’è un dettaglio che ti sfugge e lo scoprirai in fondo al test!

Mentre la seconda scelta ricade in un look ricco di shimmer, è così sbrilluccicoso questo make up che non ci si crede che tu lo faccia al mattino, ma la realtà è proprio questa. Magari non carichi su tutta la palette, ma in cinque minuti sei capace di fare una magia! Non ci sono mattina, pomeriggio e notte, per te c’è sempre una buona ragione per essere raggianti. Non vai pazza per la routine, ma non la disdegni neanche. Dietro tanto fascino però, si nasconde un lato di te che nessuno “legge tra le righe.”

Infine, se ha optato per il terzo trucco, tu carissima lettrice hai un debole per l’eyeliner. Che si tratti anche di matita o kajal, le linee marcate, decise e dark ti rendono strong quanto basta per affrontare la routine che non ti piace proprio. Sei una persona che predilige andare fuori dagli schemi, ma in qualche modo devi sopravvivere in questa società. Quindi, ti adatti come meglio puoi, senza snaturare te stessa e la voglia che hai di mangiarti il mondo. Sotto sotto però, covi un rimpianto, ti svelo qual è al risultato del test.

Ricorda di scegliere nel test di bellezza il make-up non solo in relazione alle abitudini, ma anche provando ad immedesimarti nella situazione. Attivando la tua immaginazione potrebbero saltare fuori nuovi dettagli, soprattutto potresti vedere te stessa in modo diverso, nuovo e originale.

Risultato test bellezza, il make-up ti identifica anche al mattino!

Di sicuro arrivata a questo punto ti sentirai abbastanza nel caos. Ciò accade perché forse neanche ti rivedi in una sola scelta, e questo è assolutamente normale. Essere poco o un po’ di tutto in giorni alterni, fa parte dell’essere sé stessi: abbiamo mille sfumature! Nel fare il test, pensa a quella del tuo domani, come ti sveglieresti? Soprattutto qual è il tuo make-up del giorno? Dopo averlo scelto, scorri il cursore e scopri nuovi lati di te.

Abbiamo insistito sull’immaginazione proprio per rispettare la tua libertà di scelta. Questo perché ogni giorno è diverso. Per quanto alcuni look facciano parte della totalità della nostra vita, a volte ci piace cambiare, altre no, e alcuni giorni stravolgiamo le carte in tavola più volte.

Che dire, con il risultato del test di bellezza capirai quale make-up ti fa stare bene e con qualche consiglio potrai valorizzarti ancora di più.

Se hai scelto il primo trucco, non ti diremo che sei la classica ragazza acqua e sapone, perché la verità su questo genere di persone è un’altra. Ti trucchi poco perché forse non hai molto tempo, oppure semplicemente perché non ti va: in realtà, sei una tipa tosta! Avere il coraggio di mostrarsi per come si è, non perfetti, non è da tutti! Il tuo lato guerriero può essere esaltato con un piccolo trucchetto. Consiglio di stile: prova a variare, non truccarti per forza, il nostro è un suggerimento. Se un giorno volessi stupire tutti ti basterebbe darci dentro con matita nude e burrocacao aromatizzato, sai che stile essere al naturale così, ti idrati anche le labbra!

Invece, se fai parte del secondo gruppo, dobbiamo proprio dirti che sei una fata! Brillare in pieno giorno e avere l’energia per farlo non è da tutti. E’ una grande qualità sbalordire in qualsiasi momento della giornata. Hai fantasia, sei ottimista e solare, non puoi non contagiare tutti con la tua voglia di sperimentare colori. Ricorda però, che anche con la semplicità puoi stupire, un lato di poco evidente. Consiglio di stile: una mattina svegliati e passa ad un accessorio opaco sostituendo i glitter. Ti sentirai una persona nuova, ma ugualmente bella, perché non hai bisogno di sconvolgere nessuno. Sconvolgi te stessa vedendoti diversa!

Infine, l’ultima scelta ricade in un trucco occhi più pesante, sei una ribelle. Magari il vestiario dice “insegnante”, oppure “farmacista”, o ancora qualsiasi altra professione, ma i tuoi occhi graffiano! Questa grinta che ti contraddistingue la sostieni con l’intento di mostrarla a tutti attraverso un trucco nero e qualche volta con un rossetto importante. E’ un pregio essere d’impatto, ma hai il rimpianto di non aver sperimentato per il make up del mattino uno stile neutro. Consiglio di stile: adattati seguendo qualche moda, solo per vederti diversa, usa una matita marrone, addolcisce i tratti e rende naturali. A volte la luce sta bene anche su chi vuole cambiare il mondo con decisione come te.