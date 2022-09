Il tuo bimbo ha le coliche? Con il trucco degli asciugamani addio pianti!

Le coliche sono un incubo per il tuo bimbo, mentre per te che sei genitore si tratta di un inferno in terra! Segui questo trucco con gli asciugamani, è una salvezza.

Capita spesso che quando i bimbi sono nati da qualche mese siano sconvolti non solo dall’essere la mondo, ma anche dal coliche che causano terribili mal di pancia. Quindi, se i tuoi piccoli di casa hanno a che fare con dei dolorini per niente piacevoli, voi genitori dovete invece fare i conti con poche ore di sonno, mal di testa ricorrenti e un inaspettato ed inusuale fastidio alle orecchie. Non temere stridii notturni e giornalieri, con il trucco degli asciugamani puoi risolvere il problema.

Al di là di qualsiasi disturbo al sonno, vedere i propri piccini o comunque quelli di un amico o parente stare male, dispiacerebbe a chiunque. Così, se vuoi conoscere il trucco per te o dirlo a qualcuno che conosci, leggi con attenzione la seguente guida

Innanzitutto, devi avere ben chiara una situazione: dormire poco fa parte dell’essere genitori. Oltre ciò, però ci sono mille e più cause che provocano le isterie dei tuoi bambini appena nati, anche per quanto riguarda le coliche.

Sono tanti gli interrogativi che si pongono i genitori, soprattutto quelli che lo sono diventati da poco. Non ci sono spiegazioni certe del perché avvengano le coliche. Spesso è per via di una marca di latte che non è digeribile per il bimbo. In altri casi succede perché il suo stomachino deve stabilizzarsi. O ancora il cambio di temperatura potrebbe condizionare i suoi giovani movimenti intestinali…

Insomma, può essere tutto o niente! Se vuoi risolvere i problemi con le coliche segui questo tutoriale degli asciugamani. Perché non ti serviranno né gocce, né qualsiasi altro rimedio.

Si tratta di un trucco perfetto soprattutto per i neo-genitori che non hanno molta pratica.

Il trucco degli asciugamani risolve il problema delle coliche del tuo bimbo!

Appunto, come appena accennato si tratta di una soluzione che può fare la differenza quando si è diventati da poco mamma e papà. Non si nasce già sapendo come fare, si impara strada facendo. L’importante è dare sempre il massimo per i figli. Gli asciugamani messi in questo modo risolveranno ogni tuo problema che abbia a che fare con le coliche.

Sono molte le tecniche adoperate per placare i mal di pancia dei bimbi appena nati. Se vuoi evitare di dare gocce e somministrare pompette e qualsiasi altro mezzo invasivo, a meno che non te lo dica il tuo medico di fiducia, puoi tentare questa pratica.

E’ risaputo che nel momento delle coliche i bambini vanno messi a pancia in giù. Possono venire cullati, o semplicemente gli si massaggia con attenzione il pancino. Questo metodo dura di più, ma è senza dubbio quello che reca maggior sollievo ai piccolini.

Il trucco degli asciugamani c’entra con questa pratica, e diventa utile anche per favorire con serenità altri sviluppi, come il tummy time per bambini che hanno già qualche mese. Quest’ultimo indica la mossa propedeutica nel mettere i bimbi a pancia in giù, ed esercitando i muscoli dovranno spingersi sulle braccia con la propria forza!

Per riuscire a fare entrambe le cose, dovrai prendere i capi più morbidi che hai. Fai attenzione che non siano stati lavati con sostanze alcoliche ed altamente tossiche, perché il tuo bimbo ci metterà la faccia!

Così, li dovrai piegare nel seguente modo. Con tre panni, il primo lo metti in due per lungo. Questo sarà il busto della “struttura di asciugamani” nel quale il bimbo poggerà lo stomaco. Nella parte dove metterà il volto invece vanno messi su due asciugamani. Uno sotto per creare il dislivello piegato in più parti, e uno solo per poggiare il viso.

Et voilà, in questo modo il bambino sperimenterà il tummy time e potrà essere massaggiato in modo comodo e pratico! Non avrai mal di schiena e soprattutto lui starà sereno e al caldo.

Guarda questo video per imparare, sono due genitori davvero in gamba!

Hai capito come fare? Provaci, metti in pratica i nostri consigli, non te ne pentirai.