Meghan Markle gela il mondo: gesto choc al funerale di Elisabetta II

Meghan Markle, durante la breve funziona celebrata a Westminster in occasione del trasferimento del feretro della Regina Elisabetta, gela il mondo con un gesto shock.

Piovono critiche su Meghan Markle dopo la partecipazione alla breve funzione celebrata in occasione del feretro della Regina Elisabetta da Buckingham Palace a Westminster. Alla funzione hanno partecipato tutti i figli della Regina ovvero il Re Carlo III, Anna, Andrea ed Edoardo, ma anche la Regina Consorte Camilla, i nipoti William e Harry e le rispettive moglie ovvero Kate Middleton nominata dopo la morte della Regina la nuova Principessa del Galles e Meghan Markle.

Meghan si è presentata con un look impeccabile alla funzione, ma ciò che ha fatto torcere il naso agli esperti del protocollo reale è stato un gesto che la Duchessa del Sussex ha fatto nei confronti del marito. Gesto che ha scatenato critiche nei suoi confronti anche da parte del popolo inglese e, in generale, da parte degli utenti del web.

Il gesto di Meghan Markle verso il marito Harry scatena la bufera: piovono critiche dopo la funzione funebre per la Regina Elisabetta

Dopo il corteo funebre che ha portato il feretro della Regina Elisabetta da Buckingham Palace a Westminster dove sta ricevendo l’omaggio dei sudditi in attesa dei funerali di Stato fissati per lunedì 19 settembre, tutti i membri della famiglia Reale hanno lasciato la cattedrale rispettando il rigidissimo protocollo previsto per il funerale della Regina che ha guidato il Regno Unito per oltre settant’anni.

I figli della Regina con i rispettivi partner così come William con Kate e Harry con Meghan, dopo aver ascoltato le parole dei rappresentanti della Chiesa, hanno lasciato Westminster con un breve corteo. In fila, l’uno accanto all’altra, i reali con i coniugi, hanno lasciato la cattedrale. Sia la Regina Consorte Camilla che Kate Middleton hanno mantenuto la distanza dai rispettivi mariti ovvero il Re Carlo III e il Principe William come prevede il protocollo.

Loro non ce la fanno a non tenersi per mano per mezzo secondo.

Questa volta li trovo decisamente inappropriati.

Sono tutti lì in fila, tutti coniugi, uno accanto all’altro e poi ci sono loro…pic.twitter.com/QWDqPwK58s — L💕 36% 57%🧚🌙 (@supremanes) September 14, 2022

Meghan, invece, ha rotto ancora le regole e, come potete vedere dal video qui in alto, non solo si è avvicinata al marito Harry che ha detto addio a nonna Elisabetta con una toccante lettera, ma gli ha preso anche la mano. Un gesto che a tanti non è piaciuto e che è stato considerato poco adatto al contesto.