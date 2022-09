Strofina i capelli con un foglio di alluminio, non rinuncerai più a questo trucco, ecco a cosa serve

Sempre più persone utilizzano un trucchetto beauty che consiste nello strofinare dell’alluminio sui capelli? Ecco il motivo.

Quanti di noi da bambini hanno strofinato un palloncino sulla testa per rendere i capelli statici? Una mossa che di solito ci faceva ridere a crepapelle. Le cose però sono cambiate drasticamente da adulti. Faremmo di tutto per domare i capelli volanti!

I capelli diventano statici quando si caricano di elettricità. Ecco spiegato perché avvicinando il palloncino al capo la nostra chioma diventa super elettrizzante! Ma in generale, la causa più comune di questo fenomeno deriva dalla diminuzione di umidità nei mesi freddi. Ma ci sono anche altre cause che fanno risultare i nostri capelli alquanto elettrici.

Perché utilizzare dell’alluminio sui capelli

E abbastanza fastidioso quando ci ritroviamo con delle ciocche ribelli e soprattutto volanti! Le cause possono variare. Ad esempio, questo può essere dovuto ad una spazzolatura troppo energica o all’uso di un cappello. Il materiale del cappello infatti, crea un attrito che può far sì che le ciocche si respingano come una calamita.

Ma ora questo problema può essere risolto. Come? Con TikTok, che spesso e volentieri ci suggerisce dei trucchetti beauty semplici ma super efficaci. Poco tempo fa una utente che svolge la professione di parrucchiera, Maria Aiello, ha condiviso sulla celebre piattaforma un trucco per risolvere tutti i problemi relativi ai capelli statici e molti dei suoi 91 mila follower affermano che si tratti di un vero e proprio salvavita. Nel breve video, Maria ha dimostrato un modo insolito per ottenere capelli senza elettricità statica utilizzando un oggetto che solitamente si trova in cucina.

Basta prendere un piccolo pezzo di foglio di alluminio, lo si avvolge intorno a un capello alla volta e lo si fa scorrere lungo le lunghezze. La semplice spiegazione di questo trucco, ha detto, è che il foglio di alluminio scarica le cariche elettrostatiche, rendendolo un ottimo strumento per riordinare la propria chioma nei giorni in cui si comportano in modo ribelle. In una delle clip precedenti, i capelli di Maria sembrano selvaggi e fuori controllo, ma dopo aver messo alla prova il suo trucco si ritrova con delle ciocche lisce come la seta.

Da quando è stato pubblicato, il video ha raccolto più di 180 mila like e 2.700 commenti da parte di persone che hanno condiviso i loro pensieri su questo fantastico trucchetto di bellezza. Una persona ha detto: “È così intelligente”. Un altro utente ha taggato un’amica e ha detto: “Ma funziona? Fammi sapere perché tu hai capelli lunghi e io no”. Un’altra persona ha scritto: “Oddio, eccome se funziona”. Altri hanno condiviso i loro suggerimenti beauty, come l’uso delle lenzuola per l’asciugatura (che rendono anche i capelli profumati) e la lacca.